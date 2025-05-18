Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV ekranlarından camiaya seslendi. Son dönemde kulüp içinde imza süreciyle yükselen olağanüstü kongre taleplerinin ardından konuşan Koç, alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.

Ali Koç’tan seçim kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Ali Koç, “TRT Spor’da katıldığım programda da belirttiğim gibi yaz aylarında yapılacak muhtemel bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreci ile ilgili daha önce ifade ettiğimiz görüşlerimiz benzer şekilde devam etmektedir. Şunu önemle ifade etmek isterim ki camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması bugüne dek hiç yaşanmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat yaratacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Temmuz ayında, Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceğiz. Olağanüstü Genel Kurulu, Mali Genel Kurul ile beraber yapmamız bir inat değil bir inançtır” dedi.

Ali Koç, açıklamasında eleştirilere her zaman açık olduklarını ve bu kararın da camiadan gelen yapıcı talepler doğrultusunda alındığını vurguladı:

“Değerli Fenerbahçeliler her zaman camiamızdan gelen samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık. Son dönemdeki gündeme gelen talepleri de saygıyla karşıladığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Camiamızın menfaatlerini düşünerek aldığımız bu karara saygı ve anlayış göstereceğinize eminim. Bu kararımızı camiamıza hayırlı uğurlu olmasın diliyor hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan bugünüyle yüzleşen ve yarınına sahip çıkan bir Fenerbahçelinin duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım ve de inşallah Allah’ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim.”

