Donald Trump, yeni yönetimini kurmaya başladı: İlk atama belli oldu

ABD’nin 2025 başkanlık görevi için hazırlıklarını sürdüren Donald Trump, yeni yönetimindeki ilk atamayı gerçekleştirerek, kampanya döneminde yanında olan Susan Summerall Wiles’i Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak görevlendirdi.

Donald Trump’ın ekibi şekilleniyor

Trump’ın ekibi, 20 Ocak 2025’teki yemin töreni öncesinde kabine ve yönetimdeki 4.000’den fazla pozisyonu doldurmak için adayları değerlendiriyor.

Bazı eski dönem kadrolarının yeni yönetimde yer alması beklenmezken, sadık birkaç ismin yeniden görev alacağı konuşuluyor. Öne çıkan adaylar arasında şunlar bulunuyor:

Dışişleri Bakanı: Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

Savunma Bakanı: Florida Temsilcisi Mike Waltz.

Hazine Bakanı: Financier John Paulson.

Adalet Bakanı: Teksas Başsavcısı Ken Paxton.

Ticaret Bakanı: Elon Musk’ın adı hükümet verimliliğini artırma amacıyla geçiyor.

Sağlık Bakanı: Robert F. Kennedy Jr. da potansiyel adaylardan biri.

Trump’ın yeni yönetim ekibi, 2025 yılında Beyaz Saray’da göreve başlayacak güçlü ve yenilikçi bir ekip oluşturma hedefinde. İlerleyen günlerde daha fazla atama ve önemli isimlerin açıklanması bekleniyor.

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