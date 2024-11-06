Donald Trump: Tarih yazdık!

Resmi olmayan sonuçlara göre, 267 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışı önde götürürken, rakibi Kamala Harris ise 194 delegeye sahip. Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazandığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Donald Trump, seçimi kazandığını ilan ederek, “Tarih yazdık! Bakın, sonuca bakın, neler oldu! Bu siyasi bir başarı. Bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir siyasi başarı” dedi.

Milyonlarca ABD’li dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı’nı belirlemek için sandığa gitti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in karşı karşıya geldiği kritik seçim için oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00’te başladı.

Sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, seçimde kritik saatlere de girildi.

Halk, ABD’nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

Trump seçimi kazandığını ilan etti

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, zaferini ilan etti.

Sözlerine “Bu gerçekten harika. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Trump, “İnanılmaz bir hareket, bu daha önce hiç görüşmemiş bir hareket. Bu, şimdiye kadar bu ülkenin gördüğü en büyük politik hareket. Göreceksiniz, nasıl ülkemiz iyileşecek. Ülkemizin yardıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“Tarih yazdık” diyen Trump, şunları söyledi: “Bakın, sonuca bakın, neler oldu! Bu siyasi bir başarı. Bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir siyasi başarı. Size 47. ABD Başkanı olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum.”

Senato’nun kontrolünü yeniden ele aldıklarını belirten Trump, “Her yerde kazandık. Bu, bir mega hareket. Senato’daki zaferlerin oranı inanılmaz. Kimse böyle bir zafer beklemiyordu, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, “Sınırlarımızı kapatacağız ve bu insanların (göçmenlerin) ülkemize gelmelerine izin vermeyeceğiz. Tekrar gelebilirler ama bundan sonra yasadışı gelebilecekler” mesajını da verdi.

Amerikalı milyarder Elon Musk’a da teşekkür eden Trump, “Yeni bir yıldızımız var, yeni bir star var. Elon Musk! Harika bir insan o” diye konuştu.

Harris konuşmasını iptal etti

Demokrat aday Kamala Harris’in bu gece bir konuşma yapmayacağı açıklandı. ABD’de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump’ın gerisinde kalan Harris’in kampanya menajeri Cedric Richmond’dan bir açıklama geldi.

Harris’in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington’da bulunan Howard Üniversitesi’nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris’in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris’e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, “Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var” diyen Richmond, Harris’in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.