ABD, Trump ve İran Karşıtı Gazeteciye Suikast Planladığı İddia Edilen İran Destekli Ağı Ortaya Çıkardı

ABD Adalet Bakanlığı, 51 yaşındaki Afgan uyruklu Farhad Shakeri ve iki iş birliğine yönelik suçlamaları kamuoyuna açıkladı. İddianameye göre, Shakeri’nin İran Devrim Muhafızları adına eski ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürme planları hazırladığı ve bunun yanı sıra İran rejimi karşıtı bir gazeteci ve Yahudi Amerikalı iş insanlarına yönelik suikast eylemlerini yönettiği iddia ediliyor.

ABD yetkilileri açıkladı: Henüz tutuklanmadı

ABD yetkilileri, Shakeri’nin henüz tutuklanmadığını ve İran’da bulunduğuna inanıldığını belirtirken, İran yönetimi ise iddiaları “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi. Shakeri’nin Trump’a yönelik planlarının, İran Devrim Muhafızları tarafından yönetildiği ve kendisine verilen talimatla Trump’ı seçilmeden önce öldürmeyi planladığı iddia edildi.

İran Destekli Suikast Ağı ve ABD’deki Planlar

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Shakeri’nin İran rejiminin bir ajanı olarak hareket ettiğini ve ABD’de hedef belirlemek için suç ağını yönettiğini belirtti. İddianameye göre, Shakeri, Trump’a yönelik suikast girişimlerinin yanı sıra, İran rejimini eleştiren bir Amerikalı gazeteciyi hedef aldı. Adı açıklanmayan gazeteci, İran’ın insan hakları ihlallerini ve yolsuzluklarını sık sık dile getiren bir isim olarak biliniyor. Gazeteci Masih Alinejad, olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaparak FBI’ın suikast planına karışan iki kişiyi yakaladığını ve tehdit altında olduğunu belirtti.

İddianameye göre Shakeri’nin, ABD’deki iş birlikçileri Carlisle Rivera ve Jonathon Loadholt’a 100.000 dolar ödeme teklif ettiği ve İran rejiminin hedefleri üzerinde gözetim yapmaları için talimat verdiği belirtildi. New York’ta gözaltına alınan Rivera ve Loadholt’un yargı süreci devam ediyor.

Suikast Planları Arasında İsrail Yanlısı Yahudi İş İnsanları da Vardı

İddianameye göre, Shakeri ve İran bağlantıları, Trump ve Amerikalı gazetecinin yanı sıra, İsrail yanlısı sosyal medya paylaşımları yapan iki Yahudi Amerikalı iş insanını da hedef aldı. Ek olarak, Shakeri’nin İran’dan aldığı talimatla, 2024 yılında Sri Lanka’da İsrailli turistlere yönelik bir kitlesel saldırı planladığı da iddia ediliyor.

İran, İddiaları Reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, ABD’nin bu tür iddiaları daha önce de ortaya attığını, ancak bu suçlamaların hiçbirinin doğru olmadığını belirtti. ABD ve İran arasında süregelen diplomatik sorunların bu iddialarla daha karmaşık bir hal alabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Trump’a Yönelik İkinci Suikast Girişimi

Bu yıl, Trump’a yönelik iki ayrı suikast girişimi daha yaşandı. Temmuz ayında Pennsylvania’da düzenlenen bir mitingde Trump’ın kulağını sıyıran bir kurşun atışı gerçekleşmiş ve Eylül ayında Florida’da golf oynadığı sırada silahlı bir kişi gözaltına alınmıştı. Shakeri’nin bu girişimlerin organizatörü olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Ceza Tehditleri

Shakeri ve iki iş birliği, ABD’deki suikast ağı nedeniyle cinayet planlaması, kara para aklama ve suikast girişimi suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu suçlamalar, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir.



2025’te Beyaz Saray’a geri dönmeye hazırlanan Donald Trump, 2024 kampanya eş başkanı Susan Summerall Wiles’i yeni dönemin ilk ataması olarak Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak belirledi. Trump’ın ekibi, yönetimdeki 4.000’den fazla pozisyon için adayları değerlendiriyor.

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