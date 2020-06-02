Dükkanlarını Koruyan Siyahileri Yağmacı Diye Gözaltına Aldılar!

Polis, siyahi işletme sahiplerini yanlış bir şekilde yağmacılar olarak tanımlayarak gözaltına almaya çalıştı.

Fox 11 Los Angeles’ta yayınlanan bir video sosyal medyada viral hale geldi. Los Angeles’ta çekilen videoda polis memurları siyahi işletme sahiplerini yağmacılar olarak yanlış tanımladı.

Fox 11 Los Angeles’tan bir muhabir de olayları anlatırken Van Nuys mahallesindeki bir grubu yağmacı ilan etti!

Kelepçelenen kişilerin dükkan sahipleri oldukları ve iş yerlerini korumaya çalıştıkları anlaşılınca grup serbest bırakıldı.

Sosyal medyada büyük etki uyandıran videoya tepki gösterenlerden biri “Polisin zenci vatandaşları görünce onları hemen yağmacı diye yaftalaması insanların neyi protesto ettiğini net olarak gösteriyor” ifadelerini kullandı.