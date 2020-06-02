Tayland Turistleri Sadece Koh Samui ye Kabul Edebilir!

Tayland’da 1 Temmuz’da hayat normalleşecek. Yabancıların ziyareti konusunda ise belirsizlik var. Ülke basınından Koh Samui hakkında ilginç bir iddia geldi.

Tayland hükümeti, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için tüm sektörlerde alınan önlemlerin 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, kararla birlikte iller arası ve uluslararası seyahatin yanı sıra olağanüstü hal kararnamesi ve sokağa çıkma yasağının da sona ereceğini duyurdu.

Genel sekreter General Somsak Roongsita, tüm kısıtlamaların kaldırılmasının ülkenin tamamen yeniden açılması anlamına geleceğini söyledi.

Bangkok Post’un haberine göre, yetkililer yeniden açılma süreci için yeni tedbirler belirledi. General Roongsita yaptığı açıklamada “Bu kurallar yüz maskelerinin kullanımı, sosyal mesafe, el dezenfektanı, sınırlı aktiviteler gibi tüm dünyada uygulanan önlemler. Hastalık dünyaya yayıldığı sürece mücadele etmemiz gerekecek” dedi.

Başbakan Prayut Chan-o-cha ise uluslararası turistlere ülkenin yeniden açılması konusunda temkinli konuştu:

“Ülke yabancı gezginlere çok hızlı bir şekilde tekrar açılırsa ve onlar virüsü getirirse Tayland felaket olacak bir şekilde karantinaya geri dönebilir.”

Tayland Turizm Otoritesi Valisi Yuthasak Supasorn, ülkenin dünyanın her ülkesinden ziyaretçi kabul etmeyeceğini belirterek “Durumlarının gerçekten iyileşip iyileşmediğini görmek için turistlerin yaşadığı ülkelere bakacağız. Bazı ülkelerden ziyaretçi kabul etmeyeceğiz” dedi.

Koh Samui İddiası

Tayland hükümeti şimdilik uluslararası seyahatin nasıl başlatılacağı konusunda net bir şey açıklamadı.

Ülke basını ise Koh Samui ve Koh Pha Ngan gibi daha sakin adalarda yabancı turistlerin izole bir şekilde tatil yapmalarına izin verileceğini, Phuket, Bangkok gibi çok kalabalık yerlerin ise bir süre yabancı turistlere kapatılacağını yazdı.

Yuthasak Supasorn da konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayarak “Ziyaretçilerin sağlık durumlarını izlemenin daha kolay olacağı yalıtılmış alanlarda, örneğin Koh Samui gibi izole yerlerde uzun süreli özel paketler sunma imkanımızı inceliyoruz. Bu hem turistler hem de halkımız için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü Koh Samui’de tatil yapmak neredeyse bir çeşit karantina” diye konuştu.