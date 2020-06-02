Tropik Cennet Seyşeller’e Ne Zaman Gidilir?

Yıl boyu Seyşeller’e gitmek için gerçekten kötü bir zaman yok. Bunu göz önünde bulundurarak, Seyşel Adaları’nı ziyaret etmek için en iyi zaman Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım aylarıdır.

Turizm Tatil Seyahat’in Özel Haberi;

Takımadalardaki zamanınızda ne yapmayı umduğunuza bağlı olarak (güneşlenme, tüplü dalış, balık tutma veya yürüyüş) belirli aylar diğerlerinden daha uygun olabilir.

İster Mahé adasında kültürel olarak daha canlı bir tatil umuyor olun, ister lüks Félicité’de rahat bir tatil hedefleyin, ilkbahar ve sonbaharda en uygun hava deneyimini garanti edersiniz.

Seyşeller’e Hangi Ayda Gidilir?

Seyşeller’de tatil yapmak için en iyi ayı seçmek çok zor. Bunun yerine, Nisan ve Mayıs ile Ekim ve Kasım ayları arasında en azından havadan şikayet etmeyeceğinizi söyleyebiliriz.

Sezon ne olursa olsun, Seyşeller’deki sıcaklık nadiren 23 derecenin altına düşer ve yıl boyunca ortalama 27 derecedir. Bu harika iklim için ekvatora olan yakınlığına teşekkür edebilirsiniz.

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Bu aylarda, gezginler adaların sunduğu her şeyden en iyi şekilde yararlanabilirler. Bu ada ülkesini rahatsız eden nem (özellikle nemin genellikle yüzde 80’e ulaştığı Aralık-Nisan döneminde) Nisan ayına kadar kaybolur ve bir sonraki Aralık ayına kadar çok yükselmez.

Aralık-Şubat ayları arası yılın en çok yağış alan dönemidir. Bu aylarda çok daha uygun fiyatlara konaklama seçenekleri bulabilirsiniz. Yağan yağmur da tatilini engelleyecek yoğunlukta olmayacak.

Mayıs ayında hava nemsiz olduğu gibi rüzgar nedeniyle bazen turist sayısı da düşebiliyor. Güneydoğu rüzgarları, sörf, yelken ve rüzgar sörfü için en uygun koşulları sunarken, ısıyı ve nemi kesmeye yardımcı olmak için çok hoş bir esinti getiriyor.

Eylül ayı da iyi fiyatlara sahip. Bu, nispeten kuru hava ve ortalama 27 derecelik bir sıcaklık bulacağınız zamandır. Yağmurlar ay sonuna doğru yavaşlıyor.

Güneydoğu rüzgarları, sıcak ve güneşli hava, az sayıda turist ve daha az stres yaratan bir fiyat etiketi nedeniyle biraz dalgalı sularla Mayıs en ucuz dönem.

Haziran ayı ise ziyaretçilere sadece birkaç gün şiddetli muson yağmurları ve 27 ila 29 derece arasındaki ortalama sıcaklıklar sunuyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece civarındadır.

Eylül, daha ucuz otel, restoran ve cazibe fiyatlarının yanı sıra süper kuru hava sunar. Yağmur ay sonuna kadar kayma eğilimi göstermez. Yine, hava ortalaması 27 derecedir.

Seyşeller’e Hangi Sezon Gidilir?

Seyşeller’e gitmek için yılın en iyi zamanı ilkbahar ve erken sonbahardır. Çoğu bu pastoral takımadaları yaz aylarında (Temmuz ve Ağustos arasında) ve kış tatillerinde (Yeni Yıl boyunca) ziyaret ederken, ilkbahar veya erken sonbahar gezginlere daha az nem, az yağmur ve daha az turist vadeder.

Bu dönemlerde otellere, restoranlara ve bölgedeki cazibe merkezlerine daha az ödeme yapar ve popüler adalarda daha rahat yer bulabilirsiniz.

Seyşeller Hangi Aylarda Daha Ucuz

Seyşeller tatili, çoğu gezgin için bir yapılacaklar listesi öğesidir. Ancak neredeyse yıl boyu mükemmel bir hava durumu, muhteşem plajlar, yağmur ormanları, turkuaz berrak sular ve fotoğraflamaya layık doğal güzellikler sunan Seyşeller’i ziyaret etmenin bir bedeli de var.

Giderlerinizi azaltmanın en iyi yolu, ziyaret etmek için en ucuz zamanı seçmektir.

Seyşel Adaları’na gitmek için en ucuz zaman Mayıs ve Eylül aylarıdır. İster izole bir plaj kulübesinde kalmayı isterse de özel bir adada 5 yıldızlı bir tatil köyünün lüksünü kucaklamayı umuyor olun bu aylarda hayalinizdeki otele daha uygun fiyatla rezervasyon yapabilirsiniz. Sadece bu da değil, bu zamanlar aynı zamanda kaliteli (ve düzenli) yemeklerin yanı sıra tekne turları ve aktiviteleri için de harika fiyatlar sunuyor.

Seyşeller Hava Durumu

Seyşeller siklonik bölgenin dışındadır, yani burada siklonlar için endişelenmenize gerek yok. Ayrıca, ortalama sıcaklık 27 derece civarındadır.

Sıcaktan bahsetmişken, Kasım-Nisan aylarında (sıcak, yağmurlu mevsimde) meydana gelen nem, zaman zaman biraz fazla olabilir. Bunun için kuzeybatı musonlarını suçlayabilirsiniz.

Mayıs-Eylül ayları sıcaklık açısından daha katlanılabilir ve diğer zamanlarda bulunan nemden yoksundur. Güneydoğu muson rüzgarları hafif dalgalı denizin sorumlusudur. Harika bir sörf yapmayı istiyorsanız mayıs ve eylül ayları tam size göre.

Noel tatili nedeniyle çok yoğun olan Aralık ayı sıcak ancak genellikle yağmurlu geçer.

İyi Haber: Seyşeller’de çoğu yağmur fırtınasında olduğu gibi, sağanak yağışlar genellikle kısa sürer ve ardından masmavi gökyüzü ve sakin deniz sizi bekler.