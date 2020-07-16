İBB’den “İlk Atatürk Heykeli” Kararı

İstanbul Sarayburnu’nda 3 Ekim 1926’da Avusturyalı heykeltraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk Atatürk heykeli ‘arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser’ olarak tescillendi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre önceki gün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında Sarayburnu’ndaki Atatürk anıtı gündeme geldi.

Anıtla ilgili verilen teklifte İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 2018 tarihli kararı ile anıtın ‘korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı’ olarak tescil edildiği hatırlatıldı.

Anıtın tescilinin planlara işlenmesine ilişkin Fatih Belediye Meclisi’nin 5 Eylül 2019’da karar aldığı anımsatılan teklifte anıtın yer aldığı parselin imar planlarındaki ‘parklar ve dinlenme alanı’ fonksiyonuna, kurul kararı doğrultusunda tescil taraması eklenmesi istendi.

Teklif İBB’de oy birliğiyle kabul edildi.

İlk Atatürk Heykeli: Sarayburnu Atatürk Anıtı

Sarayburnu Atatürk Anıtı, İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırıldı, 3 Ekim 1926’da dönemin belediye başkanı Emin Erkul tarafından açıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk heykelin açılışından sonra İstanbul Belediyesi’ne şu telgrafı gönderdi:

“Muhterem İstanbul Halkının ilk defa heykelimi dikmek suretiyle gösterdiği yüksek kadirşinaslıktan ve resm-i küşat münasebetiyle hakkımda izhar buyurulan necip hissiyattan dolayı samimi teşekkürlerimi arzederim. Sözün bundan sonrası heykeltıraşlarındır.”

İlk Atatürk Heykeli Nerede?

Anıtın yapılacağı yer, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderken vapurunun hareket ettiği yer olarak belirlendi. Fatih ilçesi sınırlarındaki heykel Gülhane Parkı eteklerinde Sarayburnu sahilinde yer alıyor.

Anıt, mermer kaide ve bronz heykel olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. İlk yapıldığında kaidenin üç cephesine monte edilen yazıtlar bugün ortada yok.

Heykelde sivil giyimli Atatürk’ün sol eli beline dayalı, sağ elini yumruk biçiminde sıkarak aşağıya doğru uzatmış, başı dik, kaşları hafif çatık, gözleri hafif kısıktır.

Heykelin kaidesinin önüne Hattat Kamil Akdik’in yazısı ile “tarihi ihtilas 1336”, arka yüzüne heykelin dikiliş tarihi (1926), yan tarafına Cumhuriyet’in ilân tarihi yazılmıştır