Hamas, ABD ile anlaştı: Edan Alexander serbest bırakılıyor

Hamas, Gazze’de rehin tuttuğu İsrail vatandaşı ve aynı zamanda ABD pasaportuna sahip 21 yaşındaki Edan Alexander’ı serbest bırakacağını açıkladı. Açıklama, Hamas ile ABD arasında doğrudan yürütülen ateşkes müzakerelerinde sağlanan ilerlemenin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmeyi “monumental news” olarak nitelendirirken, bunun “acımasız çatışmayı bitirmek için atılacak son adımların ilki olabileceğini” söyledi.

Edan Alexander kısa süre içerisinde bırakılacak

Edan Alexander’ın ailesi, serbest bırakılmasının önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti. Katar ve Mısır da gelişmeyi “müzakere masasına dönüş için cesaret verici bir adım” olarak tanımladı.

Hamas yetkilileri, Doha’da süren görüşmelerde “özellikle insani yardımın Gazze’ye girişi” konusunda ilerleme kaydedildiğini ve esir takası gibi başlıkların da değerlendirildiğini söyledi. Ancak İsrail cephesi, “tüm savaş hedeflerine ulaşılmadan” geri adım atılmayacağını vurguladı.

Gazze’de soykırım sürüyor

Gazze’de şiddet ise devam ediyor. Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, yalnızca pazar günü en az 10 sivilin öldüğünü, toplam ölü sayısının 52.829’a yükseldiğini açıkladı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada ayrıca, savaşın sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma için “yoğun müzakerelere hemen başlamak” istediklerini ve Gazze’nin bağımsız, teknokrat bir yönetim tarafından idare edilmesi gerektiğini savundu. Grup, bu modelin “sakinlik, yeniden inşa ve kuşatmanın kaldırılmasını garanti edeceğini” bildirdi.

İsrail ise geçen hafta Gazze’deki askeri operasyonları genişletme planlarını onaylamıştı. ABD’nin yardım planı ise Gazze’ye yeniden yardım ulaştırılması konusunda uluslararası tartışmalara yol açmıştı.

