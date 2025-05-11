Zelenskiy: Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlatılması teklif edilen doğrudan barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Telegram üzerinden yayınladığı mesajda Zelenski, “Ben Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyorum. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz.” diyerek barış görüşmeleri için diplomatik zemin oluşturulması adına 12 Mayıs’tan itibaren ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineledi.

Zelenski yanıt verdi

Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelere yeniden başlanması yönündeki çağrısına yanıt verdi. Rusya’ya yarından itibaren geçerli olacak şekilde tam ve kalıcı bir ateşkes sağlama çağrısını hatırlatan Zelenski, “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump: Müzakerelere hemen başlayın

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna bunu hemen kabul etmeli.” diyerek müzakerelerin başlaması gerektiğini söyledi. Trump, “Putin, Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kanlı kıyımı bitirmek istiyor. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Avrupa ve ABD liderlerinin bu süreçte hangi noktada olunduğunu anlayıp buna göre hareket edebileceklerini belirtti.

Erdoğan’dan destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Erdoğan, “Barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresi aralandı. Kapsamlı bir ateşkes, müzakereler için gerekli ortamı oluşturacaktır.” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise, “Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak.” ifadesi yer aldı.