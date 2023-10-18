İsrail Gazze’de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladı

El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi.

El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı için 3 günlük yas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını “savaş suçu” olduğunu belirtti.

Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle “savaş suçu” işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.

İsrail’den açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırı hakkında, “ellerinde tüm detaylar olmadığını ve konuyu incelediklerini” söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, “Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.

Ordu Sözcüsü, Gazze’ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek “Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu” savundu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesinde “gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu” iddia etti.

Netanyahu’nun iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasından Filistinli grupların sorumlu olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun Gazze’deki hastanenin bombalanmasına ilişkin iddialara yer verdi.

İsrail Başbakanı, “saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze’deki Filistinli grupların olduğunu” ileri sürdü.

Biden’dan mesaj

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze’deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

Hastane saldırısı dünya basınında

Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırırken, Batı basınında saldırıdan hemen sonra manşete çıkılan ifadeler değiştirilerek, İsrail tarafının açıklamalarına ağırlık verilmeye başlandı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı “Biden, İsrail’i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü” manşetiyle duyurdu.

The New York Times haberinde manşetin altında da “Filistinli yetkililerin, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü.” ifadesine yer verildi.

Gazete kısa süre sonra bu ifadeyi, “Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hava saldırısının Gazze’deki hastaneyi vurduğunu ve 500 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.” şeklinde değiştirdi.

Washington Post gazetesi, manşette “Filistinli yetkililere göre, Gazze’deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor.” ifadesini kullanırken, haberde “İsrailli ve Filistinli yetkililer, Gazze’deki hastaneye ölümcül saldırıyla ilgili suçu birbirine atıyor.” denildi.

Reuters ajansı sitesinde haberi, “Yerel yetkililer, Gazze’de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor” başlığıyla duyurdu.

Associated Press de saldırının haberini önce, “Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi.” başlığıyla abonelerine duyurdu, daha sonra bu başlığı güncelledi.

Güncellemede, “İsrail, Gazze’deki hastane patlamasıyla ilgisi olduğunu yalanladı, patlamanın nedeninin Filistin roketi olduğunu açıkladı.” başlığı kullanıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, başta “Hamas’ın idaresindeki Sağlık Bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü.” manşetini atarken, daha sonra bunun yerine “Gazze Sağlık Bakanlığına göre, Gazze’deki hastaneye hava saldırısında yüzlerce insan öldü.” ifadesi verildi.

CNN, saldırı haberini ilk olarak “Yetkililer, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.” başlığıyla verirken, daha sonra “İsrail” ifadesini çıkardı ve “Filistinli yetkililer, Gazze’deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.” başlığını attı.

BBC de “Filistinli yetkililer: Gazze’deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü” başlığını kullandı. Daha sonra başlığı, “İsrail saldırıyı reddederken, Gazze’deki hastanede yüzlerce kişinin öldüğünden korkuluyor.” şeklinde düzenledi.

Saldırıyı uzun süre görmezden gelen Wall Street Journal da haberinde, “Filistinli yetkililer, Gazze’deki hastaneye saldırıda 500’den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.” ifadesini kullandı.

Çin’in Xinhua haber ajansı, “acil” koduyla geçtiği haberinin başlığında, “Gazze’deki hastaneye İsrail hava saldırısında yüzlerce kişi öldü.” ifadesine yer verdi.

Rus haber ajansı TASS saldırıyı, “Gazze kentindeki hastaneye İsrail saldırısında 300’den fazla kişi öldü” başlığıyla duyurdu.

Hint haber ajansı ANI News, “Gazze’deki hastanede patlamada yüzlerce kişi öldü” başlığını kullanırken, Hindistan TV kanalı NDTV’nin haberinde de “Gazze, hastaneye hava saldırısında 200 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, bunu Hamas’ın yaptığını belirtti.” başlıkları kullanıldı.

DSÖ’den açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısıyla ilgili, sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Ryan, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

“Gazze’de hastaneye yapılan saldırı, bir savaş suçu mudur?” sorusunu yanıtlayan Ryan, bunun spesifik ve yasalarla belirlenen bir kavram olduğunu söyledi. Ryan, “Bu durumda sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Nerede olursa olsun.” dedi

Ryan, şiddet ve bombalı saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek, “Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed el-Mandhari de DSÖ’nün bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

El-Mandhari, Gazze’nin kuzeyinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrail’in tahliyesini istediği hastanelerden biri olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500’e yükseldiğini bildirmişti.

el-Kudra: Benzersiz ve tarif edilemez

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu bildirdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü el-Kudra’nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.

“Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez” değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:

“Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi.”

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, “Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu.” dedi.

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.

Kudra, Gazze’de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu “Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı” ifadeleriyle dile getirdi.

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