Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ortadoğu barışı için öneri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Gazze krizi ekseninde bölge ülkelerine ziyaretleri sürüyor. Fidan, Lübnan temaslarında ‘barış garantörü’ önerisini yineledi.

Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile ortak basın toplantısı yaptı.

Bakan Hakan Fidan, Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyeceğini vurguladı ve Türkiye’nin garantör ülke olma önerisini masaya koydu.

Hakan Fidan’dan garantör ülke teklifi

Hakan Fidan, ‘Filistin konusunda netleşmiş fikirlerimiz var’dedi ve ‘Garantör ülke’ teklifinde bulundu.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede de bu konuyu gündeme getirmiş ve “Bölgedeki Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulması” önerisini dile getirmişti.

Bakan Hakan Fidan Lübnan’da, “Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor” mesajını da verdi.

Fidan, “Uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle, oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturdukları, hem kendilerine hem de dünyanın geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz. Artık buna bir son verme zamanı geldi” açıklamasını yaptı.

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