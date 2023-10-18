Venezuela, ABD ile müzakere yaptığını açıkladı

Venezuela’da hükümetin, muhalefet ile seçimlerin 2024’te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ABD ile yaptırımların kaldırılması için görüşme yaptığı bildirildi.

Venezuela, ABD temsilcileriyle görüşüyor

Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti adına açıklama yapan bir temsilci, son yıllarda ülkeye uygulanan haksız ekonomik yaptırımların kaldırılması için ABD yönetimi temsilciliği ile görüşmeler yaptıklarını teyit etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2023 yılı boyunca ABD hükümeti temsilcileriyle ve Venezuela muhalefetinden farklı aktörlerle yapılan görüşmeler sonucunda, ülke ekonomisine ciddi zarar veren yaptırımların kaldırılması gerektiği muhataplarına iletildi.”

Muhalefet ile varılan anlaşmaya işaret edilen açıklamada, “Venezuelalılar arasındaki farklılıkları dış müdahale olmaksızın ve demokrasi çerçevesinde çözmenin tek yolu diyalog ve anayasal bağlılıktan geçer.” ifadesine yer verildi.

Seçimler konusunda anlaşma sağlandı

Barbados Adası’nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç’in arabuluculuğunda seçimlerin 2024’ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.

Venezuela basınına göre muhalefet ile iktidar partisinin anlaşması kapsamında, ABD’nin Venezuela petrolüne yönelik bir miktar esneklik sağlaması beklendiği kaydedilmişti.

Venezuela’da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022’de Meksika’nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim’deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.

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