Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir firari daha yakalandı

Sunucu Ece Erken’in İstanbul Bakırköy’deki kendi balık restoranında silahlı saldırıda öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir firarinin daha yakalandığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan G. isimli şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Sunucu Ece Erken’in İstanbul Bakırköy’deki kendi balık restoranında silahlı saldırıda öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firarinin de yakalandığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan G. isimli şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.