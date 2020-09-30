“2 Bin 300 Ermenistan Askeri Etkisiz Hale Getirildi”

Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonlarda 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği” belirtildi.

Ayrıca Şuşakend bölgesinde Ermenistan’a ait S-300 sistemi etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.