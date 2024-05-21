Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’a akut lösemi teşhisi konuldu

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’a akut lösemi (AML) teşhisi konduğu açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden bugün yapılan açıklamada Esma Esad’a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda ‘Akut miyeloid lösemi’ teşhisi konduğu belirtildi. Esma Esad’ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.

Esma Esad kimdir?

Esma Fevvaz el-Esad 11 Ağustos 1975’te Londra’da dünyaya geldi. Londra’da Cromwell Hastanesi’nde kardiyolog olan Fevvaz Ahras’ın ve emekli bir diplomat olan Seher Ahras’ın kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi aslen Humus şehrinden ve Sünni’dir.

Esma Esad 1996 yılında King’s College’dan mezun oldu. Esma Esad Üniversiteden sonra, Avrupa ve Doğu Asya müşterileri ile hedge fon yönetimi bölümü Deutsche Bank Grubu’nda işe başladı. 1998 yılında birleşme ve satın almalar konusunda uzmanlaşmış olan JP Morgan’da yatırım bankacılığı bölümünde çalışmaya başladı.

Esma Esad, Suriye hükûmetinin halkla ilişkilerinin önemli bir parçası olarak analistler ve medya tarafından tarif edilmiştir. Kadın hakları ve eğitimi konusunda ilerici pozisyonlar alarak halk tarafından sevildi. Giydiği şık tasarımlı kıyafetler de medyanın ilgisini topladı. Suriye ayaklanması sırasında büyük ölçüde sessiz kaldı. Bu yüzden Suriye ayaklanması onun imajına bir darbe vurmuştur.

23 Mart 2012 tarihinde, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İngiltere doğumlu Esma Esad’a AB’ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, AB seyahat yasağının Esma Esad’ın İngiltere’ye girmekten alıkoyamayacağını ama bu koşullarda Esma Esad’ın İngiltere’ye gelmesinin zaten beklenmediğini açıkladı.8 Ağustos 2018’de Suriye Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından meme kanserine yakalandığı duyuruldu.Yaklaşık bir yıl boyunca tedavi gören Esma Esad, 4 Ağustos 2019’da Suriye Devlet Televizyonu’na kanseri yendiğini açıkladığı bir röportaj ile duyurdu.

İngiltere Kralı 3.Charles’a ocak sonunda Kanser tanısı konulduğu ve tedavi sürecinin başladığı açıklandı.

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