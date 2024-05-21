Joe Biden, İsrail’in Gazze’ye soykırım yapmadığı söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının “soykırım olmadığını” savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Joe Biden: Gazze’de yaşananlar soykırım değil

Biden, “Amerikan Yahudileri Mirası Ayı” için Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte konuştu.

“Açıkça konuşacağım, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki iddialarının aksine, (Gazze’de) yaşananlar soykırım değil. Biz bunu kabul etmiyoruz.” diyen Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “yakalama kararı” başvurusunda bulunmasını da reddettiklerini belirtti.

Biden, İsrail ile Hamas’ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etti.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında “yakalama kararı” başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM’den yapılan açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında “yakalama kararı” başvurusunda bulunmuştu.

Bir gecede onlarca Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar, 228. gününde de devam ediyor.

Kuzeydeki Beyt Lahiya bölgesinde Kehlut ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaraladı.

Güneydeki Han Yunus kentinde de Ebu Amir ve Ebu Tayr ailelerinin yaşadıkları evlerin hedef alınması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail uçaklarının, Mısır-Gazze sınırında Engelliler Derneğinin arkasında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da yaralananlar oldu. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti.

İsrail ordusunun, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeyini bombalaması nedeniyle de onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 652 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



Gazze‘deki hükümet, İsrail’in sınır kapılarını kapatarak 3 bin yardım tırının Gazze’ye girişini engellediğini duyurdu.

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