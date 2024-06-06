Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr: Tehditlere karşı orduyu güçlendireceğiz

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, dış tehditlere karşı daha etkin hale gelebilmesi için Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin (AFP) gerekli kaynaklarla güçlendirileceğini duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Marcos Jr, Davao de Oro’daki 10. Piyade Tümeni’ni ziyaret etti.

Marcos Jr, buradaki konuşmasında, halkın güvenliğini ve ülke topraklarını gelişmekte olan tehditlere karşı koruma görevini ifaya devam edebilmesi için AFP’nin dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

İç tehditlerin azaldığına işaret eden Marcos Jr, AFP’nin gerekli kaynaklar, eğitim faaliyetleri ve ekipmanlarla güçlendirileceğini vurguladı ve “Artık dış tehdidi de düşünmek zorundayız ve bu da kullanmamız gereken farklı bir strateji.” ifadesini kullandı.

Marcos Jr, AFP’nin güçlendirilmesi konusunda sivil hükümetin elinden geleni yapacağını belirterek, bunun savunma amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947’de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler’in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin’in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey’deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016’da Filipinler’in başvurusuyla verdiği kararda Çin’in, Güney Çin Denizi’nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Filipinler‘in güney kesimini etkileyen Kabayan tropikal fırtına binlerce insanı yerinden etti.

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