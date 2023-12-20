Filipinler’de Kabayan tropikal fırtınası 86 binden fazla kişiyi etkiledi

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Filipinler’in güney kesimlerini etkileyen Kabayan tropikal fırtınası nedeniyle 86 binden fazla kişi yerinden oldu.

Inquirer News’un haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulu, ülkenin güneyini etkileyen fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Kabayan fırtınası sebebiyle tahliye

Kabayan tropikal fırtınası öncesi 22 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, bölgede 86 binden fazla kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Yetkililer, sele kapılan 35 yaşındaki adamın hala kayıp olduğunu ifade etti.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada da fırtınanın ardından Davao Oriental bölgesinde şiddetli yağışların etkili olduğu kaydedildi.

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