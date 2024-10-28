Filipinler’de Trami Tropik Fırtınası felaketi: Ölü sayısı 97’ye yükseldi

Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Yerel adıyla “Kristine” olarak bilinen bu tropik fırtına, şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymaları ile ülkenin farklı bölgelerinde yıkıcı etkilere yol açtı. Filipinler’in Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 97’ye yükselirken, 69 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 30 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Filipinler’de büyük hasar

Fırtına, Filipinler’in başta Bicol bölgesi ve Luzon adası olmak üzere birçok kesiminde etkili oldu. Şiddetli yağışların neden olduğu seller, Naga şehrini sular altında bırakırken, birçok bölgede toprak kaymaları meydana geldi. Kurtarma ekipleri, tahliye edilen köylerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışırken büyük zorluklar yaşadı. Yetkililer, bazı alanlarda su seviyesinin çatılara kadar yükseldiğini ve bu durumun tahliye çalışmalarını güçleştirdiğini ifade etti.

Afetin etkilediği insan sayısı ve hasar

NDRRMC’nin verilerine göre, yaklaşık 44 bin 537 bina hasar gördü ve fırtınadan toplamda 6,7 milyon kişi etkilendi. Tarım arazileri ve altyapıda da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Fırtına öncesinde ve sırasında yaklaşık 75.400 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi. Filipinler, yıllık ortalama 20 fırtına ve tayfunun etkisinde kalırken, 2013’teki Haiyan Tayfunu’nda yaşanan felaket, 7 bin 300’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir yıkıma yol açmıştı.

Trami Tropik Fırtınası’nın neden olduğu bu son felaket, ülkede fırtına ve tayfunlara karşı hazırlıkların ve kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, kayıpların bulunması ve etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

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