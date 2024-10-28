X, İran dini lideri Hamaney’in İbranice hesabını askıya aldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İbranice hesabını, açılmasından sadece bir gün sonra askıya aldı. Hesap, İsrail’e yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaştıktan sonra kapatıldı. Hamaney’in İbranice hesabında, İsrail’in “yanlış hesap yaptığını ve İran halkının gücünü ve kararlılığını anlamadığını” belirten sert ifadeler yer aldı. X yetkilileri, topluluk kuralları gereği şiddet veya nefret içerikli mesajlara izin verilmediğini ve bu tür mesajların askıya alınmaya neden olduğunu belirtti​.

Hamaney’in hesabıyla ilgili karar

Bu olay, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim ve İsrail’in İran’a yönelik son askeri hamleleri sırasında gerçekleşti. İsrail’in, İran’a yönelik askeri bir saldırıya misilleme olarak Hamaney’in ofisinden gelen mesajlar, X platformunda hızlı bir şekilde dikkat çekti. Ancak bu hesap, kısa bir süre içinde “kuralların ihlali” nedeniyle askıya alındı. X platformu, daha önce de devlet yetkilileri veya hükümetlerle ilgili nefret veya şiddet içeren mesajların yayılmasını engellemeyi amaçladığını açıklamıştı.

İsrail askerleri, Gazze’nin kuzeyindeki Kamal Advan Hastanesi’ne baskın düzenleyerek sağlık personelini ve erkek hastaları alıkoydu. Sağlık yetkilileri, hastanede yakıt ve ilaç sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını vurguladı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Kasım ayında Yunan Adalarında tatil yapılır mı? Çocuklu aileler için Yunan Adaları rehberi