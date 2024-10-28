“İstanbul’da bir gün kar görürsek ne mutlu bize”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna, “Sıkı bir kış beklemeyelim. İstanbul’da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize” yanıtını verdi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların birkaç gün daha yüksek seyredeceğini belirtti.

BirGün’ün haberine göre sonbaharın etkisini hissettirdiğini ifade eden Şen, “Güneş artık daha az ısıtıyor. Akşamları, özellikle saat 5’ten sonra montsuz dışarı çıkılmaması gerekiyor” dedi.

Şen ayrıca, İstanbul’da kar yağışı ihtimali hakkında “İstanbul’da bir gün havada kar görürsek şanslı sayılırız” yorumunu yaptı.

İstanbul’a kar yağışı ihtimali hakkında Şen şunları söyledi: