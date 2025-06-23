Florida’da 20 kişilik kano grubuna timsah saldırısı

ABD Florida’nın Polk County bölgesinde, Tiger Creek adlı kanalda yapılan bir kano gezisi faciaya dönüştü. 3 Mart’ta yaşanan olayda, dev bir timsahın saldırdığı 64 yaşındaki Christiane Salvador neredeyse kolunu kaybediyordu. Saldırı sırasında gruptaki diğer bir kişi de timsah tarafından suya çekildi, ancak cesur hamlesiyle canını kurtardı. Yetkililer, 8 feet uzunluğundaki timsahın sonradan yakalanarak öldürüldüğünü açıkladı.

Kano devrildi, timsah saldırdı

Christiane Salvador, eşi Philip ile birlikte kano turuna katılmıştı. İkilinin kanoyla ilerlediği sırada, Salvador bir anda küreğine bir şeyin çarptığını hissetti. O anlarda kanosu devrildi ve suya düştü. Kadın bağırarak, “Kolumda bir timsah var!” diye çığlık attı.

Eşi can havliyle müdahale etti

Saldırıyı gören Philip Salvador, eşini devrilen kanonun üzerine çekmeyi başardı. Ancak Christiane’in kolu hâlâ suyun altındaydı ve timsah tarafından tutuluyordu. O esnada grubun diğer üyelerinden biri yardıma koştu.

Timsah can yeleğini kaptı, adam kurtuldu

Yardıma gelen diğer kayıkçı da timsahın saldırısına uğradı. Dev sürüngen, yardım eden kişinin can yeleğine saldırarak onu suyun altına çekti. Ancak adam büyük bir cesaretle timsahın gözlerine bastırdı ve ardından can yeleğini çıkardı. Timsah, yeleği alarak uzaklaştı.

Christiane yoğun bakıma alındı

Olay yerine çağrılan acil servis ekipleri, ağır yaralı kadını hava yoluyla Osceola Bölge Hastanesi’ne ulaştırdı. Kolunda ciddi doku kaybı olan Salvador’un birden fazla rekonstrüktif ameliyata alınacağı bildirildi.

Uzmanlar uyardı: Dişi timsah yavrularını koruyor olabilir

Reptil uzmanı Kim Titterington’a göre, saldırının sebebi timsahın annelik içgüdüsü olabilir. “20 kişilik bir grup arka bahçenizden geçse ne yapardınız? Aynı şey,” diyen Titterington, dişi timsahların yavrularını korumak için çok saldırganlaşabileceğini ifade etti.

