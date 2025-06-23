Beşiktaş Fibabanka Fenerbahçe Beko yine çekişmeliydi

4.cü randevu 2 tarafında mücadele gücü yüksek bir şekilde sert müdafaaları ile başladı. Beşiktaş Fibabanka dış oyuncuları ile hücum etme seçimini kullanırken, Fenerbahçe Beko topu ısrarla içeriye Birch’e geçirmeyi tercih ediyor. 4-4

Fenerbahçe Beko kısa oyuncuları uygun pozisyon bulmasına rağmen ısrarla topu içeriye indiriyor Birch’ün bulduğu basket faul ile fark 3 sayı. 7-10

Bu tercihler aynı zamanda Beşiktaş Fibabanka oyuncularının faul sayısının artmasına sebep oluyor ve son periyot bu rotasyon sıkıntısı yaratabilir. Fenerbahçe Beko’nun ilk maçtaki en büyük avantajı da bu olmuştu.

Nigel Hayes serinin ilk 3 sayılık isabetini buluyor ama Morgan hemen cevap veriyor. 15-15

Bugün sahada 3’lük yağmuru var. Mert’in 3’lük basketine Berk cevap veriyor. 21-21

Nigel Hayes bugün hücumda daha istekli top kullanıyor. Beşiktaş Fibabanka kolay sayıya izin vermiyor ama faullerden yaptığı skor ile periyot sonu Fenerbahçe Beko lehine sonuçlanıyor. 22-26

2.periyot başı ve Beşiktaş Fibabanka Mathews’un 3’lüğü ile farkın açılmasına engel oluyor. 25-28

Fenerbahçe Beko kısaları 2 faullü Needham’ın üstüne hücum ederek skor buluyor ve fark açılıyor. 27-34

Fark 27-36 olunca Beşiktaş Fibabanka molası geliyor ve moladan tempolu basket ile dönen ve Mathews ile basketler bulan Beşiktaş Fibabanka farkı eritiyor. 37-38

Ve yüksek posttan yapılan bir ikili oyun ile de öne geçiyor. 39-38

Bu sefer Fenerbahçe tempoyu bir anda arttırıp bulduğu hızlı hücumlarla farkı 6 sayıya çıkarıyor. 39-45

Uzun bir seri olması bu sefer Beşiktaş Fibabanka’da anlık enerji düşüşü var ve değişiklikler geliyor.

Bu değişiklikler olumlu yansıyor Berk ve Terry’nin yakın mesafe basketleri ile fark 2 sayıya düşüyor. 43-45

Son saniyede Yiğit 3.cü faulünü alıyor ve bu Beşiktaş Fibabanka’nın yerli oyuncu rotasyonu için çok iyi bir haber değil. Ve 2.periyot Baldwin’in faul atışları ile sona eriyor. 45-49

3.periyot Guduric 3’lüğü ile başladı. 45-52

İki takım da çembere atak ederek skor buluyor. 53-56

Fenerbahçe Beko’da Birch ve Guduric 3’er faule ulaştı. Beşiktaş Fibabanka tempoyu yükselterek Mathews’un birebirleri ile beraberliği yakaladı. 57-57

Fenerbahçe Beko’nun top kayıpları Plavsic’in üstüste basketi sonucu Beşiktaş Fibabanka öne geçiyor. 63-60

Nigel Hayes önce 3 sayılık isabet ile beraberliği sağlıyor ardından gene 3 sayı denemesinde kendisine yapılan faulleri sayıya çevirerek tekrar Fenerbahçe Beko’yu öne geçiriyor. 63-66

Ve karşılıklı 2 basket ile periyot sona eriyor. 65-68

4.periyot Melih Mahmutoğlu’nun 3 sayılık isabeti ile başlıyor. 65-71

Nigel Hayes önce Mathews’e iyi müdafaa yapıp topunu çalıyor ardından Melih’e asist yaparak farkı arttırıyor derken hakemlerden Dusan Alimpikeviç’e itirazlarından dolayı bir de teknik faul çalınıyor. Bu dakikalarda Beşiktaş’ta konsantrasyon kaybı ve mola geliyor. 67-74

Birebir hücumlarda Mathews ve Baldwin’den karşılıklı kısa mesafe isabetler ve skor 71-78

Beşiktaş Fibabanka ilk defa sahada 3 uzuna dönüyor ve yapılan bir pas arasında savunma yerleşmeden Sleva’nın 3 sayılık isabeti geliyor. 76-78

Baldwin kısa mesafe isabetler ile skor üretmeye devam ediyor ama hemen Berk’ten cevap geliyor. 80-82

Karşılıklı basketler ile maç devam ederken günün sıcak elli oyuncusu Baldwin’in 3’lüğü ile 1.17 kala fark 5 sayı. 82-87

Mola sonrası hemen Beşiktaş Fibabanka basketi geliyor. 84-87

Önce Guduric ile 2/1 faul isabeti ardından Baldwin ile 2/2 faul isabeti ile skor 84-90

7 saniye kala Mathews’tan çok zor bir 3’lük isabeti geliyor. 87-90

Baldwin’e yapılan faul sonrası skor 87-91

Ve maç bu skorla sonuçlanıyor. Fenerbahçe Beko’da son periyot Baldwin’in inanılmaz performansı sonucu belirliyor. Seride şu an durum 3-1 Fenerbahçe Beko lehine.

Çarşamba günü oynanacak maçı Fenerbahçe Beko kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.