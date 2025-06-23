Gazze’de yardım bekleyen sivillere saldırı: 3’ü çocuk en az 6 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, bu kez yardım bekleyen sivilleri vurdu. Gazze’nin orta ve güney bölgelerinde gün boyu düzenlenen hava saldırılarında 3’ü çocuk olmak üzere en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Onlarca yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Gazze’de yardım merkezleri hedefte

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Netzarim Koridorunun güneyindeki Salahaddin Caddesi’nde, yardım dağıtımı için bekleyen siviller hedef alındı. Saldırıda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 16 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Evler ve mülteci kampları da vuruldu

Deyr Belah Mülteci Kampı’nda bir evin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen siviller ise insansız hava araçlarıyla vuruldu. Refah’ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yine yardım noktası yakınında toplanan sivillere ateş açıldı. Bu saldırılarda da can kayıpları yaşandı.

Kardeş çocuklar bombalarla öldü

Gazze kentindeki bir saldırıda ise biri kız, ikisi erkek olmak üzere 3 kardeş çocuk yaşamını yitirdi. İsrail’in bombardımanları, çocuklar ve sivillerin hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Hamas’tan “ölüm tuzakları” tepkisi

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler dışındaki “Gazze İnsani Yardım Vakfı” üzerinden yardım dağıttığını öne sürüyor. Ancak bu yapı uluslararası alanda tanınmazken, Hamas ise sistemin sivilleri hedef alan “ölüm tuzakları” olduğunu vurguluyor.

Kara sınırları kapalı, yardım engelleniyor

Gazze’ye giriş sağlayan tüm kara sınır kapıları 2 Mart’tan bu yana kapalı. Sadece sınırlı sayıda yardım aracı Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan geçebiliyor. Oysa Gazze’nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyaç duyduğu biliniyor.

İnsani felaket derinleşiyor

7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırıları, bölgede açlık, zorla göç ve altyapı yıkımıyla birlikte büyük bir insani yıkıma yol açtı. Uluslararası Adalet Divanı ve çok sayıda ülkenin ateşkes çağrılarına rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor.