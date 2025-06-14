Fransa’dan kararlı mesaj: Filistin devletini tanımakta tereddüt etmeyeceğiz

İsrail ve Filistin arasında devam eden kriz uluslararası arenada yeni bir diplomatik süreci beraberinde getirirken, Fransa’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin Filistin devletini tanımakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı” konferansında konuşan Barrot, bu kararlılığın önümüzdeki dönemde New York’ta düzenlenecek BM zirvesine de taşınacağını duyurdu.

Fransa: Ne olursa olsun, bu adımı atacağız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris’teki konferansta yaptığı konuşmada, ülkesinin Filistin konusundaki tutumunun net olduğunu ifade etti. Barrot, “Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bu adımı atmaya kararlıdır” sözleriyle Filistin’in devlet olarak tanınmasına verdikleri desteği yineledi.

Hedef: Siyasi çözüm ve bölgesel barış

Barrot, konuşmasında Filistinlilere siyasi bir çözüm sunulması gerektiğini vurguladı. İsrail-Filistin çatışmasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Fransa’nın bu yöndeki diplomatik çabalarının artarak süreceğini belirten Barrot, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ile birlikte New York’ta düzenlenecek BM konferansına da dikkat çekti.

“Gözler New York’ta olacak”

Fransa ve Suudi Arabistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği Birleşmiş Milletler İki Devletli Çözüm Konferansı’nın bu ay içinde New York’ta yapılacağı açıklandı. Barrot, bu zirvenin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda sembolik açıdan da önemli bir adım olacağını ifade etti. Konferansın odağında Filistin’in tanınması ve bölgesel barış sürecine yeni bir zemin kazandırılması hedefi yer alacak.

