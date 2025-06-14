Tahran’dan ABD’ye sert suçlama

İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları, diplomatik dengeleri sarsarken Tahran’dan gelen açıklamalar tansiyonu daha da yükseltti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in saldırılarını “ABD onayı olmadan gerçekleşmesi imkânsız bir suç” olarak nitelendirdi. Bekayi, Washington yönetiminin saldırıları engellememesinin, nükleer müzakereleri “anlamsızlaştırdığını” belirtti.

“ABD onay vermeden bu suç işlenemez”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik saldırıların arkasında yalnızca İsrail’in değil, doğrudan ya da dolaylı biçimde ABD’nin de bulunduğunu öne sürdü. Açıklamasında, “İsrail’in ABD’nin onayı olmadan böyle suçlar işlemesi düşünülemez” diyen Bekayi, bu durumun nükleer diyalog sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

“Diyalog sürdürülemez hale geldi”

İsrail saldırılarının ABD ile yürütülen nükleer diyaloğu sabote ettiğini belirten Bekayi, “Diğer taraf (ABD) sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti. Soykırımcı İsrail rejiminin İran’ın toprak bütünlüğünü hedef almasına izin verirken aynı anda müzakereleri sürdürdüğünüzü iddia edemezsiniz” dedi.

Tahran yönetimi, son gelişmelerin ardından diplomasinin ağır darbe aldığını savunuyor.

“İsrail, Batı’yı krize çekmeye çalışıyor”

Bekayi açıklamasında, İsrail’in bu saldırılarla yalnızca İran’ı değil, tüm Batı’yı kriz ortamına çekmeye çalıştığını dile getirdi. Sözcü, “İsrail’in arzusu her zaman Batılı tarafları krize sürüklemek olmuştur. İsrail bu kez diplomasiyi rayından çıkarmayı başarmış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“BM Güvenlik Konseyi sorumluluğunu yerine getirmeli”

Uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunan Bekayi,İsrail’in eylemlerine karşı harekete geçilmesini istedi. Açıklamasında, “Beklentimiz, ilgili tüm ulusların bu suçu kınamasıdır. BM Güvenlik Konseyi’nin açık bir sorumluluğu vardır ve rejimin saldırgan eylemleri, gerekli mekanizmaların uygulanmasıyla ciddi şekilde ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tahran, uluslararası sistemin İsrail’e karşı artık daha net adımlar atması gerektiğini savunuyor.