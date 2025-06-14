Benjamin Netanyahu, Yunanistan’da mı?

Benjamin Netanyahu bu sabah kaçtı!

İran, İsrail’in saldırısına balistik füzelerle karşılık verdi ve Tel Aviv’de büyük hasar oluştu. Karşılıklı saldırılarda Tahran’da 60, Tel Aviv’de ise 3 kişi hayatını kaybetti. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Yunanistan’a kaçtığı öne sürüldü. Netanyahu’nun “Zion’un Kanadı” adlı uçağı önce Tel Aviv’den havalanarak Akdeniz’de 45 dakika tur attı. Ardından saat 10 sularında yeniden havalanan uçak Yunanistan’ın başkenti Atina’ya indi.

İran’dan tehdit: Hepinizi vururum

Bu arada İran, İngiltere, ABD ve Fransa’nın İsrail’e yardım etmeye devam etmeleri durumunda üslerini ve gemilerini vuracağını açıkladı. İran’da İsrail adına çalıştıkları öne sürülen çoğu Hintli 73 kişi tutuklandı. Çin ve Rusya da İran’a her türlü desteği vereceğini duyurdu. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.