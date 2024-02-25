Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Katar Emiri ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Katar’a geldi. Miçotakis, başkent Doha’yı temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

İkili görüşmede Yunanistan ve Katar arasındaki ilişkiler ve Gazze Şeridi’ndeki durum ile Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Katar Emiri bir araya geldi

Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Liderler ekonomi ve turizm ile kültür gibi alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme yönündeki karşılıklı iradelerini bir kez daha teyit ettiler. Başbakan Miçotakis, Yunanistan’ın özellikle enerji, turizm ve tarımsal gıda sektörlerinde büyük bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan ile Katar arasında işbirliği

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya Katar’dan işbirliği fırsatlarını incelemek üzere yakın zamanda bir heyetin gönderilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, “Başbakan, Katar Emiri’ni Atina’yı ziyaret etmesi için davet etti ve Al Thani de bu daveti kabul etti.

Başbakan (Gazze’deki) esirlerin serbest bırakılması ve bölgede barışın sağlanması konusunda Katar’ın arabuluculuk rolünün öneminin altını çizerken, Katar Emiri de Yunanistan’ın girişimlerini ve bölgedeki rolünü takdirle karşıladığını belirtti” denildi.

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Beyoğluspor ve Yunanistan’ın İstanbul Takımları; AEK ve PAOK! NationalTurk yorumcusu Metin Yılmaz’ın “Beyoğluspor ve Yunanistan’ın İstanbul Takımları; AEK ve PAOK!” başlıklı yazısı;