Fransız genç İran’da kayboldu

Fransa, Haziran ayı ortasından bu yana İran’da kayıp olan bir vatandaşının durumunu yakından izliyor. Hükümet yetkilileri, genç adamın kaybolmasının ardından ailesiyle temas halinde olduklarını belirtirken, olayın İran’ın Batılı ülkelere yönelik “rehin alma politikaları” çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirdi.

İsrail saldırılarının hemen ardından ortadan kayboldu

Fransız medyasının aktardığına göre, 18 yaşındaki genç, bölgedeki bisiklet turu sırasında ortadan kayboldu. Kayıp, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Genç adamın aynı zamanda Alman vatandaşı da olduğu belirtildi. Ancak İran makamlarının konuya dair resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Fransa’dan “devlet destekli rehine politikası” vurgusu

Fransa’nın Yurtdışındaki Vatandaşlardan Sorumlu Bakanı Laurent Saint-Martin, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu çok endişe verici bir kaybolma. Aile ile temastayız. İran’ın kasıtlı bir şekilde Batılı vatandaşları rehin alma politikası izlediğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak Fransız yetkili, genç adamın İran makamları tarafından gözaltına alındığına dair net bir bilgi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Fransa, Dünya Adalet Divanı’na başvurdu

Fransa, İran’da üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iki vatandaşı Jacques Paris ve Cécile Kohler için de diplomatik baskıyı sürdürüyor. İran, söz konusu iki Fransız’ı İsrail istihbaratı Mossad adına casuslukla suçluyor. Fransa ise bu durumu “devlet destekli rehine siyaseti” olarak niteliyor. Paris yönetimi Mayıs ayında Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak konsolosluk haklarının ihlal edildiğini bildirmişti.

Tutuklular bilinmeyen yere nakledildi

Kohler’in kız kardeşi, İran’daki Evin Cezaevi’nin İsrail tarafından bombalanmasının ardından kardeşi ve Jacques Paris’in bilinmeyen bir yere nakledildiğini, ancak şu anda nerede tutulduklarının kendilerine bildirilmediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, son yıllarda aralarında çifte vatandaşların da bulunduğu çok sayıda yabancıyı, genellikle casusluk suçlamasıyla tutukladı.