Ayşe Barım için tutukluluğuna devam kararı

Ayşe Barım’ın ilk duruşması

Gezi Parkı protestolarını organize etmek ve menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı protestolara yönlendirdiği gerekçesiyle 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım’ın ilk duruşması, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Ayşe Barım’a 30 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım’ın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma, fiziki yetersizlikler nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Ünlü oyunculardan destek

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi bir çok ünlü oyuncu, Ayşe Barım’a destek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti.. Ayşe Brım savunmasında, “160 gündür Silivri Cezaevinde tutukluyum. Gezi Direnişi‘nin üstünden 12 yıl geçti. Bu 12 yılda çok sayıda dava açıldı. Beni tanık olarak bile çağıran olmadı. Şimdi ben 12 yılın ardından nasıl hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanıyorum bunu asla anlayamıyorum. Bu ceza haksız ve orantısız. Ben hiçbir şekilde suç işlemedim. Onurum itibarım her şeyim alındı” dedi. Duruşmaya verilen 1 saat aranın ardından mahkeme heyeti Ayşe Barım’ın tutukluluğuna devam kararını verdi.