Pezeşkiyan’dan çarpıcı iddia: İsrail bana suikast düzenlemeye çalıştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuk olduğu Tucker Carlson’ın programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İsrail’in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ABD ile müzakereleri sabote edenin de İsrail olduğunu savundu. Nükleer gerilim, ABD yaptırımları ve İran’ın barış söylemi de röportajın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Pezeşkiyan: Suikast girişimi oldu ama başarısız oldular

Carlson’ın, “İsrail size suikast düzenlemeye çalıştı mı?” sorusuna net yanıt veren Pezeşkiyan, “Evet, denediler. Harekete geçtiler ama başaramadılar” dedi. İran lideri, suikast planına dair detay vermezken, girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

“Yaptırımlar sizden, bizden değil”

İran’da yatırımın önünde bir engel olmadığını ifade eden Pezeşkiyan, dini lider Hamaney’in de ABD’li yatırımcılara kısıtlama olmadığını defalarca söylediğini hatırlattı. “Eğer bir sınırlama varsa, bu İran’dan değil, ABD’nin uyguladığı yaptırımlardandır” dedi.

Trump vurgusu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge için belirleyici bir figür olduğunu belirten Pezeşkiyan, “Trump, barışı sağlayabilecek ya da bölgeyi sonsuz bir bataklığa sürükleyebilecek kapasitede. İsrail’i de dizginleyebilir” ifadelerini kullandı.

“Savaş istemiyoruz ama gerekirse kanımızın son damlasına kadar direniriz”

İran’ın savunma kapasitesine güvendiğini belirten Cumhurbaşkanı, Rusya ve Çin gibi ülkelerden destek aramadıklarını, kendi ayakları üzerinde durabilecek güçte olduklarını vurguladı. “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, kanımızın son damlasına kadar savaşırız” dedi.

Nükleer program hedefte

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının teknik açıdan büyük zarara yol açtığını savunan Pezeşkiyan, “Ne yazık ki yasa dışı saldırılar sonucu birçok ekipman ve tesisimiz tahrip oldu” dedi. İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu yineledi.

“İsrail masayı devirdi”

ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere dair açıklamasında Pezeşkiyan, görüşmelerin yeniden başlamasına ramak kala İsrail’in müdahalede bulunduğunu belirtti. “Washington, İran’a saldırmayacağını bildirmişti. Ancak İsrail, süreci sabote etti” dedi.

Fetva tartışması

İranlı din adamı Ahmed Hatemi’nin Trump ve Netanyahu için “idamı hak ediyorlar” sözlerine de açıklık getiren Pezeşkiyan, bu söylemin İran hükümeti ya da dini liderin görüşünü yansıtmadığını, yalnızca şahsi bir kınama olduğunu belirtti.

“İranlılar barış yanlısıdır”

ABD’deki İran vatandaşlarının “uyuyan hücre” olduğu yönündeki iddiaların da İsrail kaynaklı olduğunu savunan Pezeşkiyan, “İranlılar doğaları gereği barış yanlısıdır. Bu tür suçlamalar haksızdır” ifadelerini kullandı.

