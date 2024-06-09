Gazze’de can kaybı 37 bin 84’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84’e yükseldi.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli “Ebu Dekka” ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail evleri bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde El-Megazi Mülteci Kampı’nda Filistinli “El-Beşiti” ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı’nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadı.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentinin çeşitli yerlerinden, İsrail ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail topçuları ayrıca Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Es-Sabra mahallelerine yoğun saldırlar düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84’e yükseldiği bildirildi.



İsrail’in Gazze‘ye saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor. UNICEF yaptığı açıklamada Gazze’de 10 çocuktan 9’unun açlık çektiğini duyurdu.

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