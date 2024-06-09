Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı selamlaşmadı

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Oy kullanma işleminden bir gece önce Ali Koç ile Aziz Yıldırım canlı yayında bir araya geldi. Canlı yayının yapıldığı stüdyoda Acun Ilıcalı’da yer aldı. İkili arasındaki gerginlik burada da hissedildi.

Geride bıraktığımız hafta içi Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’ya zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş ve FETÖ imasında bulunmuştu.

Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım cumartesi gecesi Habertürk ekranlarında bir araya geldi.

Aziz Yıldırım görmezden geldi

Yaşanan gerilim sırasında Ali Koç’un yönetim listesinde yer alan ve Aziz Yıldırım’a yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın stüdyoda olduğu görüldü.

Bir kenarda sandalyede oturan Ilıcalı ile yayına hazırlanan Yıldırım, gerginlik sırasında birbirlerini görmezden geldi.



Fenerbahçe‘de genel kurul öncesinde heyecan sürüyor. Başkan Ali Koç ile aday Aziz Yıldırım canlı yayında merak edilenleri konuştu.

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