Katar’dan umut veren açıklama: Gazze’de ateşkes an meselesi

Katar, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde “son aşamaya” gelindiğini duyurdu. Gazze’de 6 haftalık ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının çok yakında duyurulması bekleniyor.

BBC’nin haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, Doha’da yapılan müzakerelerin “olumlu ve yapıcı” geçtiğini belirtti. Hem Hamas hem de İsrail tarafına anlaşma taslaklarının iletildiğini söyleyen al-Ansari, son haftalarda büyük sorunların çözüldüğünü ancak küçük ayrıntıların süreci baltalayabileceği konusunda uyardı.

Anlaşmanın Detayları

Anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas’ın rehin aldığı 3 İsrailli rehine serbest bırakılacak ve buna karşılık İsrail, Filistinli mahkumlardan bazılarını serbest bırakmaya başlayacak. Ateşkesin ilk haftasında, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinden çekileceği ve güneydeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönebileceği öngörülüyor.

Hamas, ilk aşamada kadın, yaşlı ve hasta rehineleri serbest bırakmayı kabul ederken, İsrail de yaklaşık 1.000 Filistinli mahkumu salıvermeyi planlıyor. Ancak İsrail, cinayet suçlarından hüküm giymiş mahkumların Batı Şeria’ya dönmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Biden ve Trump Baskısı

ABD Başkanı Joe Biden, geçen Mayıs ayında önerdiği üç aşamalı planın sonuca ulaşmak üzere olduğunu ve bu durumun başkanlık görev süresi sona ermeden çözüme kavuşabileceğini ifade etti. Öte yandan, Başkan seçilen Donald Trump, rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda “büyük bir kaos” yaşanacağı uyarısında bulundu.

Çatışmanın Geniş Etkileri

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi ise rehin alınmıştı. İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarında ise Hamas’ın yönettiği sağlık bakanlığının verilerine göre 46.640 kişi hayatını kaybetti, 2,3 milyonluk nüfusun büyük bir kısmı yerinden edildi. Gazze’de gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Bölgesel ve Küresel Tepkiler

Katar, Mısır ve ABD’nin aracılık ettiği bu müzakereler, sadece rehinelerin serbest bırakılmasıyla sınırlı değil. Anlaşma, Gazze’ye insani yardımların hızlandırılması ve bölgenin yeniden inşası gibi maddeleri de içeriyor. Ancak İsrail kabinesindeki sertlik yanlısı bakanlar, bu planın İsrail’in savaş çabalarını baltalayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

BBC’ye konuşan Gazze’den Filistinli gazeteci Ghada al-Kord, “Ateşkes olursa kuzeye dönüp çocuklarıma sarılabilmeyi hayal ediyorum,” dedi. Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar) yetkilisi Amande Bazarolle ise mevcut koşulların hemen iyileşmesini beklemediğini belirterek, “Gazze’nin yeniden inşası çok uzun zaman alacak,” ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Doha’da devam eden müzakereleri ele aldı. Görüşmede, bölgedeki insani yardım ve güvenlik konuları da gündeme geldi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: New York Times’tan THY iddiası: “Tahtakurusu şikayetleri artıyor”