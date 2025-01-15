Dünya

Bulgaristan’da Rosen Jelyazkov hükümeti kuruluyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB-SDS'nin başbakan adayı Rosen Jelyazkov’a hükümet kurma yetkisini verdi. Üç partiden oluşacak kabinenin yapısı ve üyeleri açıklandı.

Aslı15/01/2025
92 1 dakika okuma süresi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB-SDS'nin başbakan adayı Rosen Jelyazkov’a hükümet kurma yetkisini verdi.
Seyşeller

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB-SDS’nin başbakan adayı gösterdiği Rosen Jelyazkov’a hükümet kurma yetkisini tevdi etti. Jelyazkov, görevini yerine getirerek kabinenin yapısını ve üyelerini içeren dosyayı Cumhurbaşkanına iade etti. Cumhurbaşkanı Radev, Jelyazkov’un olağan hükümet başkanlığına ilişkin kararnameyi Parlamentoya sunacağını belirtti.

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1 Kabine Üyeleri ve Yapısı
2 Erken Seçimlerden İki Ay Sonra Hükümet

Kabine Üyeleri ve Yapısı

Jelyazkov’un başkanlık edeceği hükümette üç başbakan yardımcısı görev yapacak. GERB’den Tomislav Donçev, BSP’den Atanas Zafirov ve İTN’den Grozdan Karacov başbakan yardımcıları olarak önerildi. Kabinede toplam 19 bakan yer alacak. Dağılım şu şekilde belirlendi:

GERB-SDS kotasından 11 bakan,

BSP’den 5 bakan,

İTN’den 4 bakan.

Erken Seçimlerden İki Ay Sonra Hükümet

27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma süreci yaklaşık iki ay sürdü. Bu süre zarfında koalisyon görüşmeleri yürütülerek üç partinin ortak bir hükümet üzerinde uzlaşması sağlandı.

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Aslı15/01/2025
92 1 dakika okuma süresi
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