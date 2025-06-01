Gazze’de yardım dağıtım noktalarına saldırı

Gazze’de insani yardım dağıtım noktaları, ölümcül bir saldırının hedefi oldu. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu en az 35 kişi Rafah’ta bir kişi ise Netzarim Koridoru yakınlarında yaşamını yitirdi. Olayda 150’den fazla kişi de yaralandı. Olayın ardından Gazze’de uluslararası toplumdan bağımsız bir soruşturma talebi yükseldi.

Rafah’ta acı tablo

Rafah’ta, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından kurulan yardım dağıtım noktasında toplanan binlerce kişiye İsrail güçlerinin ateş açtığı bildirildi. Görgü tanıkları ve sağlık yetkilileri, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazze’de yardım dağıtımındaki kaos

Bölgedeki insani yardım faaliyetleriyle ilgili konuşan Filistin Tıbbi Yardım Derneği’nden Bassam Zaqout, “Eskiden 400 yardım noktası vardı, şimdi sadece 4’ü kaldı. Bu yeni düzenleme yaşlılar ve engelliler gibi hassas grupların ihtiyaçlarını karşılamıyor” dedi. Zaqout, “Gazze’de nüfusun tamamı açlıkla karşı karşıya” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

Hamas ve yerel medyadan çelişkili açıklamalar

Hamas ve yerel medya saldırının bir hava saldırısı olduğunu öne sürerken, görgü tanıkları İsrail askerlerinin yardım merkezine yaklaşan kalabalığa doğrudan ateş açtığını iddia etti. İsrail ordusu ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

“ABD ve İsrail sorumlu” iddiası

Hamas, yaptığı açıklamada saldırının ABD ve İsrail’in “yardım mekanizması” adı altında Gazze halkına yönelik bir kıtlık politikası olduğunu savundu. Açıklamada, “Bu saldırı, işgalci ordunun vahşi yüzünü ve soykırım amaçlarını bir kez daha ortaya koydu. Bağımsız bir soruşturma yapılmalı ve failler savaş suçu işlemekten yargılanmalı” ifadeleri kullanıldı.

Yardım dağıtımı sistemine tepki

GHF’nin yeni yardım dağıtım sistemi, uluslararası kuruluşlar tarafından da eleştiriliyor. BM ve önde gelen insani yardım kuruluşları, bu sistemin İsrail’in yardım üzerinde kontrol kurmasına olanak sağladığını ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

