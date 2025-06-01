Rusya’da yolcu treninin üzerine köprü çöktü

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yolcu treninin üzerine karayolu köprüsü çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olayın ardından itfaiye ve kurtarma ekipleri, trende mahsur kalan yolcuları kurtarmak için çalışmalar başlattı.

Vali’den açıklama

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, hastanede tedavi altına alınan 47 yaralı arasında 3 çocuğun bulunduğunu ve birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Vali, kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Rusya’dan ilk açıklamalar

Rus Demiryolları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada köprü çökmesinin “ulaşım sistemine yasa dışı müdahale” sonucu meydana geldiğini belirtti. Ancak bu açıklama daha sonra silindi. Olayın ardından Federasyon Konseyi Üyesi Andrei Klishas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın arkasında Ukrayna’nın olduğunu öne sürdü ve “Bu olay Ukrayna’nın devlet olma niteliğini yitirdiğini gösteriyor” dedi.

Kursk’ta benzer bir olay

Olayın yankıları sürerken, Rusya’nın Kursk bölgesinde de benzer bir olay yaşandı. Bir yük treninin geçişi sırasında köprünün çökmesi sonucu trenin bir kısmı yola düştü. Kursk Valisi Alexander Khinshtein, olayda makinistlerden birinin bacağından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Trenin lokomotifinde çıkan yangın ise hızla kontrol altına alındı.

Ukrayna sınırında gerilim yükseliyor

İki farklı bölgede peş peşe yaşanan köprü çökmeleri, bölgede güvenlik endişelerini artırdı. Olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmezken, Ukrayna tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine ek kurtarma ekipleri ve acil durum malzemeleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Olay anına tanık olan yolcular, köprünün çökmesiyle trenin üzerine büyük bir gürültüyle tonlarca betonun düştüğünü ve insanların panik içinde kaçıştığını aktardı. Birçok kişi kendi imkânlarıyla enkazdan çıkarken, diğer yolculara yardım etmeye çalıştı.