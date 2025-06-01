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Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı’na özel köprü ve otoyol müjdesi geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait geçişlerde bayram boyunca ücret alınmayacak.

NationalTurk FR01/06/2025
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Kurban Bayramı’na özel köprü ve otoyol müjdesi geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait geçişleri bayram boyunca ücretsiz olacak.
Kurban Bayramı’na özel köprü ve otoyol müjdesi geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait geçişleri bayram boyunca ücretsiz olacak.
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Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili açıklama yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprüler bayramda ücretsiz olacak.

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1 Köprüler ve otoyollarda ücretsiz geçiş
2 Toplu taşıma da ücretsiz
3 Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz değil

Köprüler ve otoyollarda ücretsiz geçiş

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, KGM’nin işlettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar 5 Haziran Perşembe 00.00’dan itibaren 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak. Bu karar, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların daha rahat seyahat etmesini amaçlıyor.

Toplu taşıma da ücretsiz

Bayram boyunca sadece otoyol ve köprüler değil, şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. 6 Haziran Cuma 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz değil

Karar kapsamında yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuldu. Vatandaşların bu güzergâhlarda geçişlerde ücret ödemeye devam edeceği belirtildi.

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NationalTurk FR01/06/2025
5 1 dakika okuma süresi
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