Güney Kore’de bir kez daha uçak paniği

Güney Kore’nin Gimhae Uluslararası Havalimanı’nda Hong Kong’a gitmek üzere hazırlanan Air Busan Airbus A321 uçağının kuyruk bölümünde çıkan yangın, tüm yolcuların ve mürettebatın acil tahliyesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, üç yolcunun tahliye sırasında hafif yaralandığı açıklandı.

176 kişi tahliye edildi

Yangın, yerel saatle 22:30’da uçak henüz kalkış yapmadan önce meydana geldi. 169 yolcu ve 7 mürettebattan oluşan toplam 176 kişi acil çıkış kapıları kullanılarak hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangının, uçak kuyruğunda başladığı ve kısa sürede gövdeye doğru yayıldığı bildirildi. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif Yaralananlar Var

Başlangıçta hiçbir yaralanma olmadığı açıklanmıştı; ancak daha sonra yapılan resmi açıklamalarda üç yolcunun tahliye sırasında hafif yaralandığı ve durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

Yetkililerden Açıklama

Yangın sırasında hızlı tahliye sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini belirten bir itfaiye yetkilisi, yangının uçağın kuyruk kısmından başladığını ve teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Air Busan uçuşunda yaşanan bu olay, havacılık güvenliği açısından ciddi bir alarm niteliği taşıyor. Yolcu ve mürettebatın hızla tahliye edilmesi, büyük bir trajedinin önlenmesinde kritik bir rol oynadı.

Soruşturma sonuçlarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Güney Kore tatili için 7 öneri

Güney Kore‘deki Muan Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan trajik uçak kazasının ardından, pist sonundaki beton duvar kaldırılacak.