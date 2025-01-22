Güney Kore’de 179 can alan beton duvar havalimanından kaldırılacak

29 Aralık’ta Tayland’ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air’e ait Boeing 737-800 tipi uçak, Muan Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında duramayarak pist sonundaki beton duvara çarptı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca iki kabin görevlisi yaralı olarak kurtulabildi. Yaşanan felaket, Güney Kore havacılık güvenliği üzerinde büyük bir tartışma başlattı.

Beton Duvar Eleştirilerin Odağında

Kaza sonrası en çok eleştirilen konuların başında pist sonundaki beton duvar geldi. Beton duvarın kazanın bilançosunu ağırlaştırdığı yönündeki eleştiriler, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, duvarın tamamen kaldırılacağını ve lokalizatör antenlerinin kırılgan bir yapıyla yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Pilotun Acil İniş Kararı

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kuleden gelen kuş çarpması uyarısının ardından pilotun acil iniş talep ettiği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığı ifade edildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jeju Air Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Kazadan önceki 48 saat içerisinde 13 uçuş gerçekleştiren Jeju Air, facianın ardından operasyonel güvenlik standartlarını artırmak amacıyla toplam bin 878 uçuşunu askıya aldığını duyurdu. Şirket, benzer kazaların önüne geçmek için geniş kapsamlı bir değerlendirme sürecine girdiğini açıkladı.

Havalimanı Güvenliği Yeniden Gözden Geçirilecek

Bu korkunç kazanın ardından Güney Kore’deki havalimanlarında güvenlik standartlarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Muan Uluslararası Havalimanı’nda yapılacak değişiklikler, diğer havalimanları için de örnek teşkil edebilir. Yaşanan trajedi, havacılık güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



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