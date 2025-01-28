Halk TV’den 3 gazeteci gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan ve Serhan Asker ve Halk TV program sunucusu Seda Selek gözaltına alındı.

Üç isim de ana muhalefet partisi CHP’ye yakın Halk TV’de çalışıyor.

Cafer Mahiroğlu, sunucu Seda Selek, program yönetmeni Serhan Asker ve muhabir Barış Pehlivan’ın “akşam programını hazırladıkları sırada kanal binasında gözaltına alındıklarını” söyledi.

Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP döneminde “2022 yılında beş kez hapis yattığını” söyledi.

Halk TV’ye ve Halk TV Programcısı Barış Pehlivan’a yönelik soruşturma, ardından Barış Pehlivan ve Halk TV Programcısı Serhan Asker’in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, “İktidar yargı eliyle ülkeyi teslim almak istiyor” dedi.

Halk TV yayınına bağlanan Cafer Mahiroğlu şunları söyledi:

İktidar yargı erkiyle ülkeyi teslim almak istiyor. Muhalefeti de aynı zamanda sanatçıları da, yazarları da hepsini teslim almak istiyor. Bu anda düşünebiliyor musunuz 12 yıl önceki gezi soruşturmasına gitti.

Ben burada ülkeme seslenmek isterim 12 yıl önceki FETÖ işlerine gitsek bu ülkedeki 1 numara dahil milletvekillerine kadar 1 kişi kalır mı? Kaldı ki Gezi diye bir örgüt ve suç yok ortada.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP davalarına atanan Bilirkişi açıklamasının ardından bahse konu Bilirkişi ile telefon görüşmesi yapan Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gazeteci Barış Pehlivan’a soruşturma başlatılmıştı.

27 Ocak tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Turpun Büyüğü” başlığıyla yaptığı basın toplantısında CHP davalarına atanan bilirkişi S.B ile telefon görüşmesi yapan Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Barış Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş, cevap hakkı tanımıştı.

KANALIN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Ekrem İmamoğlu‘nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltına alınırken Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara’da gözaltına alındı.