Güney Kore bombalar yerleşim bölgesine düştü

Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletine bağlı Pocheon şehrinde gerçekleştirilen ortak tatbikat sırasında yaşanan kaza, büyük paniğe yol açtı. Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.04’te KF-16 savaş uçağından anormal şekilde 8 adet MK-82 tipi bomba düştü. Bombaların tatbikat alanı dışına isabet ettiği belirtilirken, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Güney Kore’de facia yaşanacaktı!

Güney Kore Hava Kuvvetleri, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, “Tatbikat sırasında yaşanan kazadan dolayı meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız” ifadelerini kullandı.

4’ü Ağır 7 kişi yaralandı

Bombaların kırsal bir yerleşim bölgesine isabet etmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 1 kilise ile 6 binanın da büyük hasar gördüğü bildirildi. Yerel yetkililer, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Güney Kore basını, olayda kullanılan MK-82 tipi bombaların yüksek tahrip gücüne sahip olduğunu ve kazanın çok daha büyük bir felakete yol açabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Uzmanlar, bombaların düştüğü bölgenin yoğun nüfuslu bir alan olmaması nedeniyle facianın ucuz atlatıldığını belirtti.

Yetkililer, kazanın neden meydana geldiğini araştırırken, tatbikat sırasında askeri prosedürlerin nasıl ihlal edildiğine dair detaylı bir inceleme yapılacağı bildirildi.

