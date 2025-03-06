CHP Avrupa ile ilişkilerini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı’na katılarak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, demokrasi ve hukuk devleti konularında önemli açıklamalarda bulundu. Brüksel Ziyareti boyunca Özel , Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto ile Avrupa Sosyalist Partisi Grubu Başkanı Luca Menesini ile bir araya geldi.

CHP Avrupa’da Türkiye’nin AB Üyeliğini Vurguladı

CHP Avrupa ile entegrasyon sürecinin yalnızca stratejik değil, aynı zamanda toplumsal bir tercih olduğunu belirtti. Özgür Özel, konuşmasında Türkiye’nin AB üyeliği için verdiği mücadelenin tarihsel önemine dikkat çekerek, “Ülkemiz, Avrupa kıtasının ayrılmaz bir parçasıdır ve modernleşme sürecimiz Avrupa ile iç içedir” dedi.

Özel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in CHP’yi görmezden gelen tutumunu eleştirerek, “Türkiye’deki son seçimlerden birincilikle çıkmış, ülkenin en büyük partisi olan CHP’nin lideriyle tanışmayı genel seçimlerin sonucuna bağlamak, kurumsal ilişkiler açısından büyük bir hata olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Demokratik Değerleri Savunuyor

CHP Avrupa ile ortak değerlere sahip olduklarını ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özel, Türkiye’de otoriter eğilimlere karşı güçlü bir hukuk ve adalet mücadelesi verdiklerini belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizi hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yönetme kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’yı sadece stratejik bir müttefik olarak değil, demokratik normlar ve evrensel değerler açısından da önemli bir ortak olarak gördüğünü ifade eden Özel, “Avrupa ile ilişkilerimizi yalnızca göçmen anlaşmaları ya da ekonomik iş birlikleri üzerinden değil, ortak demokrasi kültürü çerçevesinde şekillendirmeliyiz” diye ekledi.

CHP Gençlerin Rolüne Dikkat Çekti

Özel, Türkiye’de genç nüfusun Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda büyük bir talep içinde olduğunu belirterek, yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre gençlerin %72’sinin AB üyeliğini desteklediğini ifade etti. Ancak, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkilerini yalnızca göç yönetimi ve sınır politikaları çerçevesinde değerlendirmesinin büyük bir hata olacağını belirtti.

Özel, CHP Avrupa ile daha güçlü diplomatik ve siyasi ilişkiler geliştirmek için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı ve “Türkiye, Avrupa’nın sadece komşusu değil, ortak geleceğinin bir parçasıdır” dedi.

CHP Avrupa ile Demokratik Dayanışma Çağrısı Yaptı

CHP Avrupa ile birlikte Türkiye’deki yerel yönetimlerin baskı altında olduğunu ve demokratik sürecin tehdit edildiğini belirterek, “Türkiye’de partimizin ve muhalefetin belediyeleri üzerinden yürütülen yargı baskısını Avrupa’nın yakından takip etmesi gerekiyor” dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025’te Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP üyelerinin oy kullanacağı ön seçim sürecinde yarışacağını hatırlatarak, “Bu sürecin demokratik ve adil bir şekilde yürütülmesi için uluslararası toplumun desteği çok önemli” ifadelerini kullandı.

CHP Avrupa ile Güçlü İşbirliği Çağrısı Yaptı

Toplantının sonunda CHP Avrupa ile daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulunan Özel, Türkiye-AB ilişkilerinin demokratik değerler, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Özel, “AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ilke ve norm temelli bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Kurumların güçlendirilmesi, demokratik süreçlerin korunması ve hukuk devleti prensiplerine bağlılık, ortak geleceğimiz için hayati öneme sahiptir” dedi.

Bu açıklamalar, CHP’nin Türkiye adına Avrupa ile daha güçlü bir diyalog ve işbirliği kurma yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Nitekim Özgür Özel’in girişimleri Avrupa’da olumlu karşılandı. Sonuç olarak Özgür Özel kritik bir toplantıya çağrıldı. Ayrıntılar için;