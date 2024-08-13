Dünya

Güney Kore’de Kovid-19 önlemleri geri geliyor

2019 yılında ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını zor günlerin yaşanmasına yol açmıştı. Son olarak Güney Kore'de vakalar arttı. Ülkede önlemler arttırılmaya başladı.

Aslı13/08/2024
47 1 dakika okuma süresi
Güney Kore'de Kovid-19 önlemleri geri geliyor
Doktorlar

Güney Kore’de sağlık yetkilileri, ülke genelinde yaz aylarında artan Kovid-19 vakalarının ardından mevcut önlemleri artıracaklarını açıkladı.

Yonhap’ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından harekete geçti.

Artan vakaları kontrol altına almak için alınan önlemleri artıracaklarını bildiren yetkililer; durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.

Yetkililer, ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekledikleri için 14 Ağustos’ta uzmanlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Güney Kore’de vakalar 4 haftada 6 katına çıktı

Güney Kore’de ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861’e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19’a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.

Güney Kore mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla boğuşuyor. Ülkede aşırı sıcaklık sebebiyle 11 kişi öldü.

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Aslı13/08/2024
47 1 dakika okuma süresi
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