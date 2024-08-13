Afrika’nın en büyük havalimanı Etiyopya’da yapılacak

Etiyopya, kapasite açısından bugüne kadarki en büyük havalimanını ve Afrika’daki diğer tüm havalimanlarını geride bırakacak yeni bir havalimanı planlanıyor.

Reuters haber ajansına göre, ulusal havayolu şirketi Ethiopian Airlines’ın CEO’su Mesfin Tasew, kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında planları resmen duyurdu.

Ülke bu nedenle yeni bir havaalanı inşa etmek için bir anlaşma imzaladı. Nihayet tamamlandığında, ülkenin şu anki en büyük havalimanı olan Bole Addis Ababa International’ın dört katı kadar yolcu taşıyabilecek.

Yeni havalimanı açıldıktan sonra Addis Ababa Bole International havaalanındaki operasyonlar tamamen durdurulacak.

Etiyopya’nın yeni en büyük havalimanının inşaatı iki aşamada

Rapora göre Etiyopya büyük bir uluslararası havacılık merkezi olmayı hedefliyor.

Tasew’e göre, yaklaşık 25 milyon yolcu kapasiteli Bole Addis Ababa Uluslararası Havalimanı yakın zamanda limitine ulaşacak, dolayısıyla yeni havalimanının önemli ölçüde daha fazla kapasiteye sahip olması gerekiyor.

İlk inşaat aşamasından sonra, tamamlanana kadar her yıl 60 milyon kişinin oraya gelip gidebilmesi gerekiyor.

İnşaat projesi tamamlandığında (2029 yılı için planlanıyor) havalimanının her yıl 100 milyon yolcuyu ağırlayabilmesi bekleniyor.

Bu arada basın toplantısında öğrenildiği üzere, yalnızca ilk aşamanın maliyeti “en az altı milyar dolar” olacak.

Tasew, “Para kredilerden gelecek” dedi ancak kaynak konusunda isim vermedi.

Afrika’nın en büyük havalimanı: 100 milyon yolcu

2023 yılında Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı 100 milyon sınırını aşan tek havalimanı oldu. Karşılaştırma için: Fraport’un resmi trafik rakamlarına göre yaklaşık 60 milyon yolcuyla şüphesiz önemli bir hava trafiği merkezi olan Frankfurt Havaalanı sıralamaya bile girmedi.

İstanbul Havalimanı’nı ise 2023’te 76 milyon yolcu kullandı.

Yeni havalimanı, başkent Addis Ababa’nın yaklaşık 45 kilometre güneydoğusundaki Bishoftu kasabasında inşa edilecek. Havaalanı dört piste sahip olacak ve 270 uçağa park edecek alan sunacak.

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