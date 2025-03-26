Güney Kore Tarihinin En Büyük Yangın Felaketi

Güney Kore, son yılların değil, belki de tarihinin en büyük orman yangını felaketiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve hâlâ kontrol altına alınamayan yangınlar, şimdiye dek en az 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Felaket, ülkenin pek çok noktasında büyük yıkıma yol açarken 27 binden fazla insanın tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore’de felaket

Yangınlar sonucunda antik yapılardan konutlara, sanayi tesislerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir alanda büyük tahribat yaşandı. En dikkat çekici kayıplardan biri ise tarihi 1300 yıl öncesine dayanan bir Budist tapınağı oldu. Kül olan tapınak, ülkenin kültürel mirası açısından da büyük bir yara olarak değerlendiriliyor.

“Tüm Gücümüzü Seferber Ettik”

Güney Kore’nin geçici devlet başkanı Han Duck-soo, ulusal televizyonlarda yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı zararların “kartopu gibi büyüdüğünü” ifade etti. Han, “Yangınlar daha önce yaşadıklarımızdan çok daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Tüm gücümüzü seferber etmiş olsak da durum hiç iç açıcı değil.” diyerek halkı bilgilendirdi.

Kritik Müdahaleler Sürüyor

Yangınlarla mücadele için itfaiye ekipleri, ordu personeli ve gönüllülerden oluşan binlerce kişi seferber edildi. Ancak zorlu arazi şartları ve sert rüzgarlar söndürme çalışmalarını oldukça güçleştiriyor. Yangın söndürme helikopterlerinden biri de çalışmalar sırasında düşerken, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, yangınların önümüzdeki günlerde daha da yayılabileceği uyarısında bulunurken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların tahliyeye hazır olması çağrısı yapıldı. Meteorolojik koşulların da yangınların yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Ulusal Seferberlik Çağrısı

Başbakan Han Duck-soo, felaketin boyutlarının daha da büyümemesi için tüm kamu kaynaklarının harekete geçirildiğini belirterek, “Bu hafta boyunca yangınların tamamen kontrol altına alınması için ulusal seferberlik ilan ettik” dedi.

