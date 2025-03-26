Özgür Özel, Saraçhane eyleminin son gecesinde yüzbinlerce yurttaşa hitap etti. 19 Mart’ta yaşanan darbe girişiminin ardından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için başlatılan Saraçhane Nöbeti’nin yedinci ve son gününde konuşan CHP Genel Başkanı, iktidara karşı tarihi bir miting çağrısı yaptı: “Cumartesi günü saat 12.00’de Maltepe’de buluşacağız, tarih yazacağız.”

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Yedi gündür her akşam Saraçhane Meydanı’nı dolduran yüz binlerce yurttaşa seslenen Özel, bu süreci sadece bir eylem değil, aynı zamanda “Türkiye tarihinin en onurlu sivil direnişlerinden biri” olarak tanımladı. “Bu meydana gelenler Türkiye’nin geleceğine sahip çıkanlardır” diyen Özel, meydanda atılan her adımın kayyım düzenine, yargı kumpaslarına ve tek adam rejimine karşı bir itiraz olduğunu vurguladı.

“15 Milyon Kişi Ekrem Başkan’ın Arkasında Durdu”

Özel, 23 Mart’ta yapılan sembolik halk oylamasına atıfta bulunarak, “15 milyon 500 bin yürek, Ekrem Başkan’ın arkasına geçti” dedi. Bu iradenin yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokrasiyi savunan herkesin ortak duruşuna ait olduğunu belirten Özel, Saraçhane’de başlayan direnişin Maltepe’de kitlesel bir dayanışma mitingine dönüşeceğini ilan etti.

“İktidar, Demokrasi İsteyenleri Cezaevlerine Doldurdu”

Özgür Özel, konuşmasının büyük bölümünü gözaltı ve tutuklamalara ayırdı. 1.400’ü aşkın gözaltı, 200’ün üzerinde tutuklama olduğunu belirten CHP lideri, aralarında gazetecilerin, öğrencilerin, belediye çalışanlarının ve sıradan yurttaşların bulunduğu isimlerin hukuksuz biçimde cezaevlerine gönderildiğini söyledi.

Özel, “İktidar, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmadı” dedi. Gözaltına alınan gazetecilerin, canlı yayın yapan teknik ekiplerin dahi hedef alındığını belirten Özel, “Bizi ekranlara çıkarmazsanız, biz meydanları ekran yaparız. Çünkü biz gözaltıyla, tutuklamayla azalmayız; çoğalırız” dedi.

“İBB’ye Kayyım Atanamadıysa Bu Meydan Sayesindedir”

Saraçhane eyleminin en önemli sonuçlarından birinin İBB’ye kayyım atanmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan Özel, “Yedi gündür burada duran herkes İstanbul’un iradesini korumuştur. Bu meydan olmasaydı, bugün İBB’ye atama yapılmıştı. O koltuğu halkın değil, sarayın memurları işgal edecekti. Buna izin vermedik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kendi nöbetini de anlatan Özgür Özel, yedi gündür İBB binasında, bir kanepede yattığını söyleyerek, “Ekrem Başkan’ın emaneti bana, bize, hepimize teslimdi. O emanete sahip çıkanlara selam olsun, helal olsun” dedi.

“Vali’yi Uyardım: Bu Meydan Boşalmadan Gitmem”

Konuşmasının ilerleyen dakikalarında İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’ne sert uyarılarda bulunan Özel, “Bu meydan boşalmadan, herkes evine dönmeden bir kişinin bile canı yanarsa, sorumlusu sizsiniz” dedi. Önceki gün milletvekillerinin polisin orantısız güç kullanmasını engellemek için görev yaptığını, ancak tüm uyarılara rağmen gaz sıkıldığını ve gözaltılar yaşandığını aktardı.

“Bu gece gaz sıkarsan, jop kullanırsan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir” diyen Özel, meydandaki halkın iradesine yönelik bir müdahalenin toplumsal barışa telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini söyledi.

“Tüketimden Gelen Gücümüzle Size Türkiye’yi Dar Edeceğiz”

Özel, konuşmasında iktidara yakın medya ve şirketler hakkında da uzun bir bölüm ayırdı. TRT, CNN Türk, Kanal D, TGRT, A Haber gibi kanalların yanı sıra D&R, Espressolab, idefix.com, ETS Tur ve Milli Piyango gibi kurumları da boykot listesine dahil etti. “Artık vergimizi alan ama sesimizi duymayan kimseyi desteklemeyeceğiz” diyen CHP lideri, tüketim gücü üzerinden örgütlü bir ekonomik mücadele çağrısında bulundu.

“Bugün Demirören AVM tabelası söküldü. İstiklal AVM yazıldı. Bu sizin gücünüz. Bu boykotun etkisidir. İktidarın sahip olduğu medya ve ticaret ağlarına karşı güçlü bir ekonomik cephe kuracağız” dedi.

Özgür Özel Maltepe’de Hep Birlikte Tarih Yazacağız”

Konuşmasının sonunda Maltepe mitingine dair net bilgiler veren Özgür Özel, halk oylamasıyla Maltepe’nin seçildiğini, mitingin saat 12.00’de başlayacağını duyurdu. “Yalnız gelmeyin. Komşularınızı, arkadaşlarınızı alın. Maltepe’ye akın edin. Bu kez meydan yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin vicdanı olacak” dedi.

Özel ayrıca, mitinge Anadolu’dan da katılım beklediklerini vurgulayarak, “Kocaeli, Bursa, Ankara, Manisa, Zonguldak, Bolu… Türkiye’nin dört bir yanından Maltepe’ye gelenlerle milyonlarız” diye konuştu.

Konuşma, Saraçhane’de yapılan yedi günlük direnişin en kalabalık gecesinde gerçekleşti. CHP kaynaklarına göre alanda 300 binin üzerinde yurttaş toplandı. Özgür Özel’in Saraçhane eyleminin son gecesinde yaptığı bu konuşma, Maltepe’de yapılacak büyük mitingin kitlesel gücünü ve siyasi anlamını gözler önüne serdi.