Güney Kore “Süper Yaşlı” toplum statüsüne ulaştı

Güney Kore, nüfusunun %20’sinin 65 yaş ve üzeri olmasıyla “süper yaşlı” toplumlar arasına katıldı. İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 51 milyonluk ülke nüfusunun 10.24 milyonunu yaşlı bireyler oluşturuyor. Bu durum, ülkenin hızla derinleşen demografik krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler sınıflandırması

Birleşmiş Milletler, nüfusunun %7’si 65 yaş üstü olan ülkeleri “yaşlanan toplum”, %14’ü 65 yaş üstü olanları “yaşlı toplum” ve %20’sini 65 yaş üstü olanları “süper yaşlı toplum” olarak sınıflandırıyor. Güney Kore, bu eşiği aşarak Japonya gibi diğer Doğu Asya ülkelerinin yaşadığı demografik sorunlarla aynı noktaya ulaştı.

Düşük doğum oranı krizi

Güney Kore’de 2023 itibarıyla doğurganlık oranı yalnızca 0.72 ile dünyanın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Bu oran, nüfusu sabit tutmak için gerekli olan 2.1 seviyesinin oldukça altında. Kadın nüfusun %22’si 65 yaş ve üzerindeyken, erkek nüfusun bu yaş grubundaki oranı %18 olarak açıklandı.

Ekonomik ve sosyal faktörler

Uzmanlara göre bu durumun arkasında ekonomik baskılar, yüksek yaşam maliyetleri, iş-yaşam dengesizliği ve evlilik ile çocuk sahibi olmaya karşı değişen toplumsal algılar yatıyor. Kadınların iş hayatında daha aktif rol alması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik talepler de doğum oranlarının düşmesine etki eden faktörler arasında.

Göç Politikaları ve çözüm arayışları

Avrupa ülkelerinde göç politikaları, yaşlanan nüfus sorununa karşı bir denge unsuru olarak kullanılırken, Güney Kore, Japonya ve Çin gibi Doğu Asya ülkeleri göçü artırmaya temkinli yaklaşıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Mayıs ayında bu durumu “ulusal acil durum” olarak nitelendirmiş ve parlamentodan yeni bir bakanlık kurulması için destek istemişti.

200 milyar dolar harcandı ama sonuç alınamadı

Güney Kore hükümeti son 16 yılda doğum oranlarını artırmak için 200 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Ücretli babalık izni, yeni ebeveynlere “bebek çekleri” verilmesi, erkeklerin ev işlerine ve çocuk bakımına daha fazla katılımını teşvik eden kampanyalar gibi girişimlere rağmen, bu çabalar istenilen sonuçları vermedi.

Güney Kore, bu demografik sorunlarla mücadele etmek için daha yenilikçi ve etkili çözümler bulmak zorunda. Ancak şu anki veriler, ülkenin bu zorluğu aşmak için daha uzun bir yola sahip olduğunu gösteriyor.

Seul’de, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un destekçileri ve karşıtları gösteriler düzenledi.

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