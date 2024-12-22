Güney Kore’de Yoon destekçileri gösteriler düzenledi

Geçtiğimiz hafta kısa süreli sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon’un görevden alınmasına yönelik sürecin ardından, başkent Seul’de destekçileri ve muhalifleri bir araya geldi. Gösteriler, Gwanghwamun Meydanı’nda, birkaç yüz metre arayla gerçekleştirildi.

Güney Kore’de protesto gösterileri

Yaklaşık 27 yaşındaki Cho Sung-hyo gibi gençlerden oluşan on binlerce anti-Yoon protestocusu, K-pop müzikleri eşliğinde “Yoon’u Tutuklayın! Hapse Atın! İsyan Şefi Yoon Suk Yeol” yazılı pankartlar taşıdı. Yoon’un görevden ayrılması gerektiğini belirten protestocular, onun demokrasiyi zedelediğini savundu.

Öte yandan, daha muhafazakâr ve yaşça büyük destekçiler, öğlen saatlerinden itibaren Yoon’un yetkilerinin iadesini talep etti. 62 yaşındaki Lee Young-su, “Bu düzmece seçimler ülkemizi mahvediyor” diyerek görevden alma sürecine tepki gösterdi.

Yoon’un görevden alma süreciyle ilgili karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek. Mahkeme, ilk duruşmayı Cuma günü gerçekleştirecek.



Güney Kore‘de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim kararı sonrası yetkilerinin askıya alınması, iktidar partisi PPP’de krize neden oldu. Parti lideri Han Dong-hoon, “Yoon’un görevden alınmasını önleyemedim” diyerek istifa etti.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Güney Kore tatili için 7 öneri